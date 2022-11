Do roku 2100 sa na svete začne častejšie vyskytovať táto nádhera: Má to však hrozivý dôvod

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

HAWAI - Jedným z najneobvyklejších dôsledkov extrémnych klimatických zmien by mohlo byť zvýšenie frekvencie objavovania sa dúh na celom svete. Vedci predpokladajú, že sa do roku 2100 zvýši o päť percent. Prostredníctvom svojej štúdie chcú poukázať na to, že klimatická zmena sa týka aj takých vecí, ako je svetlo a zvuk.