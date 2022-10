Vedci varujú: Ak chodíte takto často na veľkú potrebu, hrozí vám infarkt!

Štúdia vedcov naznačuje, že ľudia, ktorí majú stolicu viac ako raz denne, majú zároveň aj vyššie riziko vzniku ischemickej choroby srdca, ktorá je často prekurzorom infarktu. Zistili to na základe skúmania asociácie medzi frekvenciou pohybu čriev a výskytom vaskulárnych a nevaskulárnych ochorení mimo tráviaceho systému. Autori výskumu analyzovali údaje z China Kadoorie Biobank z obdobia od roku 2004 do 2008 od 487 198 osôb z desiatich zemepisne rozdielnych regiónov Číny. Dáta pochádzali od ľudí, ktorí nemali rakovinu, srdcové ochorenie ani mŕtvicu a boli vo veku od 30 do 79 rokov. Zo zistení vyplynulo, že jednotlivci, ktorí si potrebovali vyprázdniť črevá viac ako raz denne, mali vyššie riziko vzniku ischemickej choroby srdca (CHD) v porovnaní so tými, ktorí mali stolicu iba raz denne, píše Daily Express.

K tomuto ochoreniu dochádza aj vtedy, keď je blokované alebo prerušené zásobovanie srdca krvou v dôsledku nahromadenia tukových látok v koronárnych artériách. Ide o diagnózu, ktorá je často predzvesťou srdcového infarktu. Častejšie pohyby čriev poukazovali aj na množstvo ďalších chronických komplikácií, ako napríklad srdcové zlyhanie, chronická obštrukčná choroba pľúc, cukrovka 2. typu a chronické ochorenie obličiek (CKD). Vyššie riziko vzniku CHD, koronárnych príhod, ischemickej cievnej mozgovej príhody a CKD však súviselo aj s najnižšou frekvenciou stolice (menej ako trikrát týždenne).

Takáto asociácia bola do istej miery očakávanou, pretože pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami zvyčajne trpia zápchou. "Frekvencia pohybu čriev (BMF) bola spojená s budúcimi rizikami viacerých vaskulárnych a nevaskulárnych ochorení. Je na zváženie, či by nebolo správne začleniť tento faktor do zdravotného poradenstva a primárnej starostlivosti," uviedli autori štúdie.