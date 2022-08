Šokujúci prípad z Indie: Dôchodkyňa všetkých prekvapila, porodila svoje prvé dieťa!

Indka Čandrávatí sa spolu Gopinathom Singhom vzali v roku 1968. To sa šéfom Bieleho domu stal práve Richard Nixon. Šťastný otec po pôrode povedal: „Čandrávatí sa z očí znova a znova rinú slzy šťastia.“

Gopinath Singh je podľa sg.news.yahoo.com armádnym veteránom a vojenským hrdinom. Postrelili ho ako vojaka do nohy. Aj to viedlo k problémom s počatím. Pár sa pokúšal preto aj o umelé oplodnenie. To bolo úspešné až na tretíkrát. V takom pokročilom veku je to skutočný zázrak. Dôkazom sú aj britské štatistiky, ktoré uvádzajú, že iba u štyroch percent žien starších ako 44 rokov umelé oplodnenie končí úspechom.

Je zaujímavé, že indická vláda minulý rok v decembri schválila zákon, ktorý zakazuje párom starším ako 50 rokov umelé oplodnenie. Platným sa stal až tento rok v júni, preto sa na manželov Singhových nevzťahoval.

Čandrávatí nie je najstaršou ženou, ktorá sa v Indii úspešne podrobila umelému oplodneniu. V roku 2019 sa najstaršou matkou sveta stala Erramatti Mangayammaová. Tá dokonca vo svojich 74 rokoch porodila dvojčatá.