Vedci odhalili, ako efektívne schudnúť vyše šesť kíl za pár mesiacov: O tejto hodine musíte prestať jesť

Prerušovaný pôst je populárna diétna technika, pri ktorej môžete každý deň v stanovenom časovom rámci zjesť čokoľvek v akomkoľvek množstve. Samo o sebe je to účinný nástroj na chudnutie, ale v kombinácii so zdravou diétou s kontrolovaným príjmom kalórií môže byť táto metóda vysoko účinná pri znižovaní hmotnosti, zmenšení pása a zlepšení celkového zdravia.

Výskumníci z University of Alabama v Birminghame skúmali 90 obéznych osôb a všetkým nasadili diétu. Polovica účastníkov mala dovolené jesť iba osem hodín denne medzi 7:00 a 15:00. Obe skupiny dostali odborné poradenstvo o tom, ako dodržiavať diétu. Zaviazali sa diétovať najmenej šesť dní v týždni a cvičiť 75 až 150 minút týždenne. Štúdia zistila, že ľudia, ktorí prestali jesť o 15:00, schudli takmer šesť kilogramov počas štrnástich týždňov, zatiaľ čo kontrolná skupina schudla len asi štyri kilá. Vedci zistili, že kombinácia diéty s prerušovaným pôstom sa rovná strate približne dvoch kíl navyše, píše denník The Telegraph. Údaje tiež ukazujú, že účastníkom sa vďaka pôstu zlepšil krvný tlak.

"Účinky časovo obmedzeného jedenia a obmedzenia kalórií boli ekvivalentné zníženiu príjmu kalórií o ďalších 214 kalórií za deň," skonštatovali vedci vo svojom článku zverejnenom v časopise JAMA Internal Medicine. Ľuďom sa podľa nich podarilo dodržať takýto druh pôstu aj napriek tomu, že mali večerné sociálne záväzky a prácu na plný úväzok. "Zistili sme, že časovo obmedzené stravovanie bolo prijateľné pre mnohých pacientov. Asi 41 percent absolventov v kontrolnej skupine plánovalo po ukončení štúdie pokračovať v praktizovaní tohto stravovacieho návyku," doplnili autori výskumu.

Niektorí odborníci sa však domnievajú, že neskoršie obdobie jedenia môže byť ešte lepším prístupom k prerušovanému pôstu. Tim Spector, profesor genetickej epidemiológie na King’s College v Londýne, napríklad verí, že ľudia by mali raňajkovať najneskôr o 11:00, pretože to znamená, že ak človek jedáva o 20:00 alebo 21:00, bude mať stále veľké obdobie pôstu. "Vo všeobecnosti sme sa posunuli ku kontinentálnym stravovacím návykom a večeriame oveľa neskôr podobne ako ľudia v Španielsku a Taliansku. Dokonca aj tí, ktorí to nerobia, často skončia s maškrtením tesne pred 21:00, čo sťažuje dosiahnutie štrnásťhodinového pôstu," upozornil odborník. Aj samotní autori štúdie upozorňujú, že ich pozitívne zistenia ešte nestačia na to, aby mohli definitívne skonštatovať, že prerušovaný pôst je prospešný. Čínska štúdia zo začiatku tohto roka napríklad zistila, že počas 12-mesačného pôstneho obdobia nedošlo k žiadnemu prínosu.