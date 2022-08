Pasažierku vystrašil pohľad z okna v lietadle: Toto nečakala ani v najdivokejšom sne

Barringerov kráter si z paluby lietadla všimla pasažierka počas nedávneho letu nad Arizonou. Je 168 metrov hlboký, takmer 1,6 kilometra široký a nachádza sa asi 60 kilometrov od Flagstaffu neďaleko Grand Canyonu. Cestovateľka zdieľala zábery na Reddite. "Videla som meteorický kráter zo sedadla môjho lietadla uprostred západných Spojených štátov amerických," napísala užívateľka, ktorá je známa iba ako Gina. Vraj to vyzeralo ako záber Marsu.

Mladá žena letela do Austrálie, keď vykukla z okna lietadla a všimla si obriu dieru v zemi. "Prinútilo ma to myslieť si, že presťahovanie sa do Austrálie a celodenné cestovanie v lietadlách je ako byť astronautom na novej expedícii," pokračuje. Meteor, ktorý toto miesto zasiahol, vážil 300 000 ton a pohyboval sa rýchlosťou 12 kilometrov za sekundu. To spôsobilo výbuch, ktorý bol 150-krát silnejší ako bomby v Hirošime. Geológovia uviedli, že meteorit sa pri dopade z veľkej časti vyparil a v kráteri zostalo len málo pozostatkov.

"Väčšina meteoritu sa silou nárazu roztavila a rozšírila sa po krajine vo veľmi jemnej, takmer atomizovanej hmle roztaveného kovu. Milióny ton vápenca a pieskovca vystrelili z krátera a pokryli zem prikrývkou rozbitej, rozdrvenej a čiastočne roztavenej horniny zmiešanej s úlomkami meteoritického železa," priblížili experti z portálu meteorcrater.com. Veľmi málo meteorických kráterov, ktoré dopadli na Zem, je viditeľných, pretože v priebehu tisícok rokov erodovali. Najväčší kráter na Zemi sa nachádza v Južnej Afrike. Dostal názov Vredefort a po náraze meral až 200 metrov. V súčasnosti je takmer nerozoznateľný, pretože vznikol pred štyrmi miliardami rokov.