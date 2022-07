Návrat z dovolenky sa zmenil na nočnú moru: Tínedžer v lietadle pozrel z okna a zamrazilo ho

ARRECIFE - Zhruba 260 pasažierov letu zo španielskeho Arrecife do nemeckého Hamburgu len chcelo pokojne ukončiť dovolenku, no zažili nečakanú drámu. Jeden z cestujúcich totiž zaregistroval požiar v motore. Posádka zareagovala rýchlo a správne. Mnohí cestujúci ani nestačili zistiť, čo sa stalo s lietadlom.

Mnohí z dovolenkárov na palube si zrejme predstavovali spiatočnú cestu z Lanzarote do Nemecka trochu inak. Rovnako tak aj 17-ročný Jesse Harms z Bad Oldesloe. Nič netušiac si sadol na sedadlo pri okne, no potom neveril vlastným očiam. V jednom momente si totiž všimol, ako ľavý motor chrlí oheň šesťkrát za sebou. "Robilo to bum, bum, bum a lietadlo sa prudko otriaslo," povedal denníku Bild.

Pre študenta to bol určite mimoriadne vzrušujúci moment, srdce mu prudko bilo. "Keď som to videl, spotili sa mi ruky a už som bol vzrušený," opísal svoje vtedajšie duševné rozpoloženie. Tušil, že do motora mohli vletieť vtáky, no nebol si tým istý. Požiarny poplach na palube DE1439 už teraz zaregistroval aj pilot a cez reproduktor o tom informoval cestujúcich. Lietadlo sa pre technické problémy muselo vrátiť späť do Arrecife. "Urobil to naozaj dobre. Bol som potom prekvapivo uvoľnený, aj keď to bola vážna situácia," uviedol Jesse.

Als Jesse Harms (17) mit seinem Vater (56) im Condor-Flieger von Lanzarote zurück nach Hamburg sitzt, beginnt sein Herz... Posted by BILD Hamburg on Friday, July 22, 2022

Ľavý motor zlyhal

Mnohí cestujúci však stále vôbec netušili, čo sa v lietadle mohlo stať. Až po pristátí sa dozvedeli, že vypadol motor. Hovorkyňa leteckej spoločnosti Condor povedala: "Naše posádky sú na takéto prípady pripravené a vycvičené. 266 hostí a osem členov posádky nikdy nehrozilo žiadne nebezpečenstvo."