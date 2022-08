Lekári radia: Toto je päť najrýchlejších spôsobov, ako sa dá zlepšiť zdravie vašej pečene

CLEVELAND - Ľudská pečeň je priam magický orgán, ktorý dokáže narásť do svojej pôvodnej veľkosti. Existuje však niekoľko aspektov, ktoré ju dokážu vážne poškodiť. Podľa odborníka preto urobíte dobre, ak sa budete držať týchto piatich zásad, v opačnom prípade môžete ohroziť svoje zdravie.

Ľudská pečeň podporuje mnohé telesné funkcie. Filtruje napríklad škodlivé látky z krvi a vytvára tekutinu nazývanú žlč, ktorá pomáha tráviť jedlo. Ak je poškodená chorobou alebo úrazom, chirurgovia dokážu odobrať až tri štvrtiny z nej bez toho, aby ju zničili. Často totiž narastie späť do svojej pôvodnej veľkosti v priebehu niekoľkých týždňov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Pečeň však nie je neporaziteľná. Rovnako ako zvyšok vášho tela, aj ona je ovplyvnená vaším životným štýlom. Hoci neexistuje žiadny liek na ochorenie pečene, ako je cirhóza, praktizovanie zdravého životného štýlu vám môže pomôcť zabezpečiť, aby sa u vás nerozvinul život ohrozujúci stav. Pečeň sa vám odvďačí, ak:

1. Obmedzíte (alebo úplne vylúčite) alkohol

Podľa Sameera Jafriha, prezidenta spoločnosti Avive Solutions, Inc., je v prospech zdravia vašej pečene lepšie, ak sa vzdáte alkoholických nápojov. "Keďže alkohol je toxický a spracováva sa v pečeni, jeho nadmerné pitie môže spôsobiť zjazvenie alebo dokonca cirhózu," varoval. Pečeň síce dokáže opätovne narásť, no ak sa zjazví jej tkanivo, zostane to tak už navždy. "Jazvovité tkanivo blokuje prietok krvi a spomaľuje schopnosť pečene spracovávať živiny, hormóny, lieky a prírodné toxíny. Znižuje tiež produkciu bielkovín a iných látok produkovaných pečeňou," vysvetľujú odborníci z Clevelandskej kliniky.

Galéria fotiek (4) Ilustračné foto

Zdroj: thinkstockphotos.com

2. Budete jesť zdravú stravu

Ochrana pečene je len jedným z mnohých skvelých dôvodov, prečo sa zdravo stravovať. Jafri odporúča najmä potraviny s dostatočným množstvom vlákniny, ako sú celozrnné výrobky, ale aj čerstvé ovocie a zelenina a chudé bielkoviny, ako morské plody a hydina bez kože. Pitie veľkého množstva vody je tiež dôležité, pretože zabraňuje dehydratácii a pomáha pečeni lepšie fungovať.

3. Budete pravidelne detoxikovať

Na detoxikáciu pečene a vylučovanie toxínov z tela dobre funguje kombinácia vlažnej vody s citrónom. Pridajte šťavu z polovice citróna do pohára teplej vody, dobre premiešajte a vypite ráno,. Denne by ste mali vypiť 10 až 12 pohárov teplej vody. Zároveň je ale potrebné poriadne sa starať o zuby, pretože citrónová šťava môže spôsobiť eróziu zubnej skloviny. Uprednostnite preto pitie cez slamku a používanie šťavy z čerstvých citrónov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

4. Zostanete ďalej od toxínov

Podľa Jafriho môžu toxíny poškodiť pečeňové bunky. Je preto dobré, ak obmedzíte priamy kontakt s toxínmi z čistiacich a aerosólových produktov, insekticídov, chemikálií a prísad. Pokiaľ potrebujete použiť aerosólový prípravok, uistite sa, že miestnosť je dostatočne vetraná a majte nasadený respirátor. Toxíny sa však môžu vyskytnúť aj vo vode, ktorá pôsobí zdanlivo neškodne, či v éterických olejoch.

5. Strážte si svoju hmotnosť

Obezita môže zvýšiť riziko nealkoholického stukovatenia pečene (NAFLD), čo je stav, pri ktorom sa v pečeni hromadí nadbytočný tuk. To môže viesť k poškodeniu pečene a zápalu, čo môže ovplyvniť jej schopnosť fungovať. Udržiavanie zdravej hmotnosti je dôležité z mnohých dôvodov. Okrem toho, že znižuje riziko srdcových chorôb, mŕtvice, cukrovky a vysokého krvného tlaku, môže tiež znížiť riziko mnohých rôznych druhov rakoviny.