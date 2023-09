Z vlastnej skúsenosti viem, že vegáni a vegetariáni nie sú úplne zdraví, hovorí gastroenterológ Miloš Bubán

Miloš Bubán vo videorozhovore (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Stravujú sa Slováci zdravo?

Myslím si, že nie. Aj keď sa už stravujeme zdravšie ako voľakedy. Je väčšia ponuka čerstvej zeleniny a ovocia. Stále máme väčšiu afinitu k tučnejším jedlám ako slaninkám, klobásam a zabíjačkovým špecialitám. Slovensko je na popredných miestach s rakovinou hrubého čreva. V krajinách Afriky prevláda v jedálničku predovšetkým zelenina, vláknina. Tam je takéto ochorenie vzácne. Pestrá strava je naozaj veľmi dôležitá. A obzvlášť u chorých a seniorov. Je dôležité prispôsobiť stravu danému obdobiu života.

Ak by boli zdravšie potraviny cenovo dostupnejšie, siahli by po nich aj dôchodcovia, ktorí majú nízke dôchodky? Alebo majú stále návyky uprednostňovať inú stravu, na ktorú sú zvyknutí?

Áno. Je to aj sociálny problém. Zvýšili sa dôchodky, seniori majú možnosť kúpiť si zdravšie jedlá. I keď ľudia v staršom veku majú skôr tendenciu jesť a napríklad aj raňajkovať stále to isté. Viem to podľa mojej mamy. Stále raňajkovávala to isté. Smial som sa, či sa jej to ešte nezunovalo. A už to robím aj ja. A tak som si uvedomil, že aj ja som senior. (Smiech)

Prezraďte, čo jedávala.

Zvykla si natrieť vianočku maslom a medom. A k tomu si dávala kávu. Neobmieňala to tak, aby si jeden deň dala jogurt a ďalší vločky, či plátok šunky a syr.

Stravujú sa lepšie aj ľudia v produktívnom veku? A prenesú si tieto návyky do obdobia jesene života?

Áno. Ale tu zase prichádzajú iné problémy. Ak aj majú kvalitnejšie potraviny, rizikom je nepravidelnejšia životospráva. Manažér, ktorý ráno príde do práce a vypije päť káv a možno nejakú tekutiny, nemá čas na obed. Potom večeria až neskoro večer. Tiež to nie je správne. Všetko závisí od druhu a formy zamestnania.

Ako by mal vyzerať jedálniček zdravého seniora? Čo by ste im odporúčali?

Treba brať do úvahy viacero vecí. Čím je človek starší, pridávajú sa rôzne ochorenia, najmä tie, ktoré sú chronické alebo aj metabolické. Vtedy si musí zloženie stravy prispôsobiť k týmto ochorenia. Musíme myslieť aj na to, že keď je človek starší, môže mať problém s chrupom. Preto je dôležité, aby mal kvalitne urobený chrup a mohol dostatočne požuvať potravu. Rokmi u seniorov prichádza k strácaniu funkčnosti nielen tráviaceho traktu, ale aj všetkých orgánov. Sú suchšie ústa, vylučuje sa menej štiav zo žalúdka alebo z pankreasu. Trávenie je spomalené. Dôležité je, aby mal senior spoločnosť pri stolovaní. Mnohí seniori sú osamotení a nežijú s rodinou. Môžu mať pocit samoty a osamelému človeku nechutí pravidelná strava vo forme raňajok, obedov a večerí. Dôležité je povedať, že každý organizmus starne inak. Sú veľké rozdiely a treba zloženie stravy tomu prispôsobiť. Naozaj netreba zabúdať na žiadnu zložku. Je dôležité, aby v strave boli vitamíny, minerálne látky a antioxidanty, ktoré pomôžu v boji proti rôznym chronickým ochoreniam a zároveň pomôžu proti akútnym ochoreniam. Správna výživa zvyšuje imunitu.

Mnohí ľudia prešli na vegánsku stravu. Je tento typ stravy vhodný pre dôchodcov?

Som presvedčený, že celkovo treba zvážiť tento druh stravy. Nie som veľkým zástancom vegánstva a vegetariánstva. Z vlastnej skúsenosti viem, že pacienti, ktorí preferujú vegánsku alebo vegetariánsku stravu, nie sú úplne zdraví. Majú napríklad anémiu z nedostatku vitamínu B12. Takže nie je to úplne v poriadku. Najmä je to veľmi nebezpečné do 21 rokov života, keď sa človek vyvíja, resp. vyvíja sa predovšetkým mozog. Len v mäse sa nachádzajú esenciálne kyseliny, ktoré zabezpečujú správny vývin mozgu. Takže do 21 rokov treba jesť mäso a potom nech sa každý rozhodne, ako cestou stravovania sa vyberie. V staršom veku by to však rozhodne meniť nemali.

Celý svet odporúča zdravú a vyváženú stravu. Môžeme všetci bez ohľadu na vek aj zhrešiť a dať si slaninu či klobásku?

Všetko záleží od ochorení. Pokiaľ má niekto pankreatitídu, žlčníkové ťažkosti alebo vysoký cholesterol, treba to naozaj zvážiť. Samozrejme, že nikto nežije úplne ukážkovo a vzorne. Aj ja robím diétne chyby. Raz za čas si dám klobásku alebo zabíjačkové špeciality. No vždy je dôležité nájsť vo všetkom mieru. To sa týka aj alkoholu. Ak sú seniori sami, veľakrát siahnu po alkohole. No ak si dajú pohár vína k jedlu, je to na zlepšenie trávenia. Ak to samozrejme nemá kontraindikácie k iným ochoreniam.

Spomínali ste, že dôchodcovia sa cítia osamelo, nemajú pravidelné stravovacie návyky. Je dôležité, aby si našli priateľov a rodina sa im viac venovala pri konzumácií jedla, aby sa pravidelne stravovali?

Je dôležité, aby mal človek priateľov a budoval si kmeň priateľov. Každý pôjdeme do dôchodku. Spoločnosť je veľmi krutá na celom svete. Ak skončíte v zamestnaní a neviete už nikomu nič vybaviť, strácate až 90 percent kontaktov. Tak to je. Proti tomu sa však dá bojovať tým, že si vytvoríte kmeň dobých priateľov, s ktorými sa stretávate. Práca nie je zmyslom života, ale priatelia a príjemne strávený čas s nimi. Za pánom Bohom prišiel človek s otázkou: „Povedz mi aspoň jeden dôvod, prečo chodím do práce?!“ Pán Boh mu na to povedal: „Lebo nemáš prachy.“ Ľudia do práce chodia preto, aby si dovolili rôzne veci ako dobrú stravu, dovolenku a bývanie. Rodina je základ. No treba si budovať okolie priateľov. Ak je aj niekto imobilný, dôležité je nestratiť kontakt. Telefonovať si s ľuďmi, posielať si správy. „Dobré ráno“ by mal poslať napríklad šiestim priateľom. Pomáha to aj psychicky. Najhoršie je, keď seniori majú pocit zbytočnosti. Potom sa odštartuje kruh ťažkostí. Lebo sú ochorenia aj zo stresu a psychiky. Je to smutné.

Viac vo videorozhovore, ktorý vznikol v spolupráci s Ligou pre seniorov.