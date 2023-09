Alarmujúce zistenie odborníkov o slovenských deťoch: A dievčatá sú na tom ešte horšie!

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA - Počas uplynulých rokov bol zaznamenaný pokles v pravidelnej fyzickej aktivite u starších chlapcov a mladších dievčat. Aspoň jednu hodinu fyzickej aktivity denne vykonáva pätina dievčat (19 percent) a necelá tretina chlapcov (28 percent) vo veku 11 rokov. Vyplýva to zo štúdie Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Slovensko 2021/2022. Národná správa prezentuje hlavné zistenia, týkajúce sa zdravia a so zdravím súvisiacim správaním 11-, 13- a 15-ročných školákov.