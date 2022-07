Experti varujú: Konzumácia tohto zdravého jedla viac ako raz týždenne zvyšuje riziko rakoviny kože

PROVIDENCE - Rakovina kože je druh onkologického ochorenia, ktorému sa dá najčastejšie predchádzať. K preventívnym opatreniam patria obmedzený pobyt na priamom slnku, používanie opaľovacieho krému a vyhýbanie sa soláriám. Ale nielen to. Dôležité je tiež eliminovať príjem jedného pokrmu, ktorý je, paradoxne, označovaný ako zdravý.

Počet prípadov rakoviny kože má stúpajúcu tendenciu. Odborníci preto odporúčajú, aby ľudia pri spozorovaní nových znamienok alebo iných kožných útvarov vyhľadali dermatológa. Pravdepodobnosť vzniku tohto ochorenia klesá, ak sa nezdržiavame na priamom slnku a chránime si pokožku vhodným opaľovacím krémom, prípadne oblečením. Riziko narastá aj pri častých návštevách solária. Onkologické ochorenia pokožky však nesúvisia iba s ochranou pokožky, ale aj so stravovacími návykmi.

Rôzne potraviny môžu ovplyvniť riziko rakoviny kože

Aj keď neexistuje žiadna magická pilulka alebo výživový doplnok, ktoré by fungovali ako preventívny prostriedok proti rakovine kože, niektoré potraviny preukázateľne znižujú riziko jej vzniku. Potraviny ako paradajky a vodný melón sú bohaté na lykopén, čiže antioxidant, ktorý pomáha chrániť pokožku pred spálením. Betakarotén získaný z produktov ako mrkva, sladké zemiaky a mango sa v tele premieňa na vitamín A a dokáže tak znížiť citlivosť pokožky na slnko. Je tu ale aj potravina, ktorá v skutočnosti sabotuje zdravie vašej kože, a to najmä vtedy, keď ju konzumujete príliš často, hoci má množstvo ďalších zdravotných výhod.

Štúdia z júna 2022 zverejnená v časopise Cancer Causes & Control zistila súvislosť medzi konzumáciou rýb (konkrétne nevyprážaných rýb a tuniaka) a rizikom vzniku melanómu, čiže najsmrteľnejšieho typu rakoviny kože. Zapojilo sa do nej 491 367 Američanov vo veku 50 - 71 rokov, ktorí boli súčasťou výskumného projektu NIH-AARP Diet and Health Study s cieľom preskúmať súvislosť medzi stravovaním a rakovinou. Realizovať sa začal v 90. rokoch minulého storočia, pričom jeho účastníci v priebehu pätnástich rokov dokumentovali príjem rýb. Skupina, ktorá uviedla, že ich konzumovala najviac - v priemere asi 14 gramov denne - mala o 20 percent vyššiu pravdepodobnosť vzniku malígneho melanómu v porovnaní s ostatnými.

Príčinou sú pravdepodobne rôzne toxíny

Ryby absorbujú toxické chemikálie z vody, v ktorej žijú. Ak teda ľudia často a dlhodobo konzumujú takéto kontaminované mäso, pravdepodobnosť vzniku zdravotných rizík môže byť veľmi vysoká. "Predpokladáme, že naše zistenia možno pripísať kontaminantom v rybách, akými sú polychlórované bifenyly, dioxíny, arzén a ortuť. Predchádzajúci výskum zistil, že vyšší príjem rýb je spojený so zvýšenými hladinami týchto škodlivín v tele a identifikoval súvislosti medzi týmito kontaminantmi a vyšším rizikom rakoviny kože," vysvetlila spoluautorka štúdie Eunyoung Choová. Práca však konkrétne neskúmala hladiny ortuti alebo iných toxínov u účastníkov, takže na toto zistenie je potrebné realizovať ďalší výskum.

Nezatracujte rybacinu

Výskum má aj ďalšie obmedzenia. Zohľadňoval síce demografické faktory a prvky životného štýlu vrátane indexu telesnej hmotnosti, fyzickej aktivity, príjmu alkoholu, kofeínu, fajčenia, rodinnej anamnézy rakoviny a odhadovaných úrovní UV žiarenia, ale v iných oblastiach zaostával. "Žiaľ, jej autori nezohľadnili mnohé rizikové faktory, akými sú počet materských znamienok, farba vlasov (obzvlášť ryšavá), počet spálení pokožky v minulosti alebo to, ako sa respondenti chránili pred slnkom. Toto všetko v skutočnosti zhoršuje interpretáciu týchto údajov," skonštatoval dermatológ Adam Friedman. Kým sa teda neuskutoční viac štúdií na túto tému, tak zdravotné výhody konzumácie rýb môžu prevážiť jej nevýhody. Odporúčané dve až tri porcie rybaciny týždenne sú v poriadku.