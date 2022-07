Otec vzal dcéru (15) a jej kamarátku do zábavného parku: Keď zbadal, čo má oblečené, vypenil

Užívateľ vystupujúci pod prezývkou "AnotherAngryDad" zdieľal na Reddite skúsenosť, do ktorej ho nechtiac dostala kamarátka jeho dcéry. Keď si rodina naplánovala výlet do zábavného parku Thorpe Park v anglickom grófstve Surrey, kde chceli osláviť dcérine pätnáste narodeniny, dovolili oslávenkyni, aby vzala so sebou svoju kamarátku Charlotte (nie je to jej skutočné meno). Keď ale tá dorazila do ich domu, boli podľa autora príspevku šokovaní jej oblečením. "V sobotu bolo čertovsky horúco a chápem, že topy a sukne sú práve teraz pre dievčatá vo veku mojej dcéry to najlepšie. Ale to, čo mala na sebe Charlotte, bolo trochu extrémne. Bez preháňania môžem povedať, že jej sukňa nemohla byť od pása po lem dlhšia ako 12 centimetrov," píše sa v príspevku.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Muž vraj dievčine nič nepovedal, hoci mal s jej oblečením naozaj problém. "Je to veľmi milé a láskavé dievča. Určite som nechcel, aby sa cítila zahanbene alebo trápne." Problém bol vraj najmä v tom, že keď prišli do parku, veľa ľudí na Charlotte hľadelo s pohoršením a niektorí chlapci ju častovali nevhodnými poznámkami. V istom momente jej dokonca vietor nadvihol extrémne krátku sukňu a odhalil tangá. Podľa otca to však tínedžerku vôbec netrápilo, len sa tomu zasmiala. Desí ho aj pomyslenie na to, čo všetko ukazovala celý deň okoliu pri nastupovaní a vystupovaní z horských dráh.

Galéria fotiek (3) Myslíte si, že horské dráhy sú len pre zábavu? Tak to sa veľmi mýlite!

Zdroj: thinkstock.com

Chlapík sa potom užívateľov spýtal, či by si mal slušne pohovoriť s rodičmi Charlotte. Sám ale vzápätí skonštatoval, že by si mohli myslieť, že sexualizuje ich dcéru alebo že nemá právo hovoriť jej, ako sa má obliekať. Zároveň vyjadril obavu, že jeho dcéra sa začne obliekať podľa vzor kamarátky. Mnohí užívatelia Redditu otca kritizovali. "Problém je s každým, kto má nečistú myseľ a videl to dievča ako niečo provokatívne," domnieva sa jeden z nich. "Toto je celá nechutná predstava o ženách, ktoré sú obviňované z toho, že muži nedokážu ovládať svoje pudy," píše sa v ďalšom komentári.

"Iné by bolo, keby ste videli, že Charlotte sa cíti nepríjemne kvôli oblečeniu a poznámkam okolia. Potom by ste mohli mať obavy o to, či je v poriadku. Ale ona nič také nedala najavo. A jediní rodičia, ktorých by ste mali osloviť, sú rodičia tých chlapcov, ktorí mali nevhodné poznámky na adresu tela dievčaťa," naložila oteckovi jedna osoba.