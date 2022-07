VIDEO Panika na obľúbenej pláži: Ľudí začali naháňať... od strachu sa dali na útek

Video, ktoré na TikToku zverejnila Charlianne Yeynaová, zachytáva dva huňaté uškatce, ktoré sa rútia k vystrašenému davu návštevníkov pláže v zátoke La Jolla v San Diegu. Dav ľudí sa rýchlo rozišiel, zatiaľ čo sa uškatce vydali na cestu k oceánu a skočili do vĺn. Hovorca zvieracieho zábavného parku SeaWorld San Diego si video pozrel a povedal, že v skutočnosti nezachytáva útok zvierat na ľudí. Podľa jeho slov skôr jeden uškatec utekal pred tým druhým.

"Všimli by ste si to naozaj len vtedy, ak by ste sledovali ich správanie intenzívnejšie. Ale skutočnosť, že jeden skočí do vody a druhý to urobí tiež, dokazuje, že jeden sleduje druhého," vysvetlil hovorca pre NBC 7. To však neznamená, že tieto morské cicavce, ktoré môžu vážiť až takmer 300 kg, nemôžu ľuďom ublížiť. "Ľudia by mali byť opatrní a udržiavať si primeranú vzdialenosť. Aj keď sa uškatce môžu dostať blízko k pláži, vždy sa odporúča, aby sa verejnosť nepribližovala a nerušila ich správanie," doplnil odborník.

K niečomu podobnému mohlo dosť aj na pláži v San Diegu. "Začala som to nakrúcať na mobil, pretože bolo naozaj zábavné vidieť všetkých turistov, ako sa nechali strhnúť obrovskými uškatcami," uviedla Yeynaová. Uškatce podľa nej na pláži spali, no istá žena sa k nim priblížila asi na 1,2 metra, pretože sa ich snažila odfotiť. Práve to zvieratá prebudilo, a preto začali prenasledovať ľudí. "Som rada, že moje video sa stalo populárnym, pretože aspoň tak pomôže zvýšiť povedomie o tom, aké nebezpečné môžu byť. Stále sú to divoké zvieratá a treba im dať priestor. Sú tiež chránené," dodala Charlianne.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Zátoka La Jolla, kde k incidentu došlo, je pre návštevníkov pláže otvorená počas celého roka. Minulý rok však mestská rada v San Diegu formálne schválila sezónne uzavretie neďalekého Point La Jollav od 1. mája do 31. októbra kvôli sezóne tuleních mláďat. Tento krok prišiel po zlyhaní snahy vzdelávať verejnosť o vhodnom a bezpečnom správaní sa k uškatcom. Incidenty s obťažovaním pokračovali, Kalifornská pobrežná komisia preto nariadila mestu, aby prijalo núdzové opatrenia a uzavrelo Point La Jolla na druhú polovicu sezóny mláďat.