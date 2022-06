VIDEO Alex (38) ušetrí ročne na doprave tisíce eur: Neuveríte, ako sa presúva do práce

Alex Kell (38) z anglického Gloucestru prišiel s neuveriteľným nápadom, ktorý mu ušetrí v prepočte až 2900 eur ročne. Celá zmena spočíva v tom, ako každé ráno cestuje do práce. Pri narastajúcej inflácii totiž rastú aj ceny pohonných hmôt. Rozmýšľal teda nad prostriedkom, ktorým by sa dopravil do práce, no bez tankovania na čerpacej stanici.

Kell sa dokonca rozhodol prestať cestovať hromadnou dopravou. Jeho každodenná trasa vedie popri otvorenej vode. Ak to počasie dovoľuje, vytiahne paddleboard a každé ráno pádluje do práce po vode cez dopravný kanál Gloucester-Sharpness.

Táto jedinečná forma dopravy poskytuje Alexovi čas na premýšľanie. Ako majiteľovi firmy Quayside Wealth Management sa mu to pred vstupom do kancelárie nesmierne hodí. Spiatočná cesta domov mu zase pomáha uvoľniť sa po náročnom dni. Kell miluje vodu, a preto sa v najbližšom čase neplánuje vrátiť k inému dopravnému prostriedku.

"Mám šťastie, bývam len kilometer od práce a kúsok od môjho domu vedie dopravný kanál. Keby som išiel autom, trvalo by to 15 až 20 minút vrátane parkovania. Tie ranné zápchy sú strašné," ozrejmil sympatický Brit. Okrem toho sa to odzrkadľuje aj na ušetrených peniazoch. Alex odhaduje, že ročne takto ušetrí tisíce libier, každý týždeň je to vraj zhruba 60 libier. "Minulé leto som do práce často vesloval. Teraz, keď už začína byť teplejšie, to robím znova," povedal.

Dážď nie je problém

Bolo by komické vidieť šéfa spoločnosti v obleku, ako pádluje do práce na paddleboarde, preto sa Kell prezlieka až v práci. Počasie mu niekedy znemožní použiť paddleboard, ale ako hovorí, dážď nie je to, čo ho zvykne odradiť. "Skutočným problémom je vietor. Ak je príliš silný, potom je to na vode skutočný boj. V takéto dni chodím radšej pešo."