Motoristi, pripravte sa: Letné ZMENY už klopú na dvere, dotknú sa pokút, rýchlostí aj veku pri nových vodičákoch!

BRATISLAVA - Prichádza leto a s ním sa okrem iných vecí mení aj legislatíva a zákony na cestách. Jedna z najzásadnejších zmien sa už dokonca prejaví na cestách o pár dní a my vám preto prinášame prehľad toho najdôležitejšieho, čo by žiadnemu motoristovi na Slovensku nemalo újsť.

Prichádzajú výrazné zmeny na cestách. Všetky nadobudnú platnosť cez leto, tá najzásadnejšia ovplyvní vodičov už o pár dní.

Pamätajte na disciplínu za volantom, polícia bude hlavne pozerať na narábanie s mobilom za jazdy

Zmena, ktorá sa od leta začne uplatňovať sa týka držania a narábania s mobilným telefónom. V prípade, že vodič nepoužije na telefonovanie systém hands-free, bude to mať vážny dopad na jeho financie. Horné hranice pokút v blokovom konaní sa v tomto prípade zvýšia zo 100 na 150 eur a v správnom konaní z 200 na 300 eur . To však nie je všetko, pretože za toto bude možné udeliť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov.

Noha na plyne tiež rozhodne

Mastné pokuty čakajú aj vodičov, ktorí nerešpektujú prikázanú maximálnu rýchlosť. Ak to bude v obci, tak minimálne o 50 km/h a mimo nej o najmenej 60 km/h. Tento priestupok sa okrem iného tiež dostane na listinu porušení pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

Podobne, ako už zmienený mobil, sa tiež zaradí medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov. Tu už hrajú druhé husle také opatrenia ako opätovný, či preškoľovací kurz v autoškole, preskúšanie odbornej spôsobilosti či preskúmanie zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti. Výška pokuty sa síce nezmení, no v blokovom konaní je peňažná pokuta za rýchlosť vo výške až 250 - 800 eu r a pri riadnom konaní 500 - 1000 eur.

Jazdu po diaľnici upresní aj európske nariadenie

Rýchlosť 130 km/h sa uplatní na diaľnici mimo obce a aj v nej. Rezort dopravy túto zmenu vysvetľuje aj v kontexte európskeho nariadenia o tom, že budú všetky novoschválené typy vozidiel od 6. júla 2022 a všetky prvýkrát evidované vozidlá od 7. júla 2024 vybavené moderným systémom inteligentného prispôsobenia rýchlosti.

"Vzhľadom na to, že diaľnica je nadradená infraštruktúra, ktorá je navrhnutá na vyššiu rýchlosť, nie je dôvod obmedzovať rýchlosť na diaľnici, či prechádza alebo neprechádza obcou," vysvetľuje ministerstvo dopravy s tým, že ak by muselo dôjsť na nejakom úseku k regulovaniu rýchlosti, tak sa to vykoná dopravnými značkami.

Zmeny prídu aj pri vodičákoch pre mladých

Najzásadnejšia zmena na záver. Po novom už vodičské preukazy typov C a CE budú môcť získať aj vodiči vo veku 18 rokov. Doteraz to bolo minimálne pre 21-ročných. Podobne je to pri skupinách D a DE, kde sa minimálny vek zníži z 24 na 21 rokov. Nutnosťou je však absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie.

"Vodičské oprávnenie skupiny D a DE, ktoré bolo udelené po dovŕšení veku 21 rokov a jeho držiteľ získal len zrýchlenú základnú kvalifikáciu, bude do dovŕšenia veku 23 rokov oprávňovať len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na autobusovej linke, ktorá nepresahuje 50 kilometrov," vysvetľuje ministerstvo vnútra.