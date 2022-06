VIDEO Dievčina šokuje ľudí svojím pupkom: Niektorí ho milujú, u iných vyvoláva obavy

Užívateľka TikToku známa ako Chi, pravidelne zdieľa tanečné videá, na ktorých nosí crop topy, čiže veľmi krátke tričká. Toto oblečenie umožňuje odhaľovať jej nezvyčajný, vyčnievajúci pupok. Žena, ktorá zrejme pochádza z Lagosu v Nigérii, neuviedla, čo spôsobilo tento stav. Mnohí špekulujú, že ide o brušnú prietrž, ku ktorej dochádza, keď časť čreva vydúva cez otvor v brušných svaloch blízko pupka. Ľudia s prietržou zvyčajne nepociťujú žiadnu bolesť ani nepohodlie. Bežným príznakom je práve vyčnievajúci pupok.

Užívatelia sa v komentároch podelili so svojimi teóriami. "Lekár jej pravdepodobne neprestrihol pupočnú šnúru, keď sa narodila, takže jej to tak narástlo. T isté sa stalo mojej sesternici," poznamenala jedna osoba. "Tá brušná prietrž by mohla byť život ohrozujúca, ak by sa skrútila. Preruší to prísun krvi do zvyšku vašich čriev," upozornil ďalší komentujúci.

Aj napriek obavám Chi rada predvádza svoje telo. "Dokonalé telo. Miluj sám seba," uviedla v jednom zo svojich videí. Veľa užívateľov ju obdivuje za to, že takto otvorene dokáže hovoriť o svojom stave. "Si krásna vo všetkých smeroch a ten pupok je konečným dotykom tvojej krásy," podotkol jeden muž.