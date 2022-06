VIDEO Keď milenci neovládli svoje chúťky: Bizarné miesta, na ktorých sexovali na verejnosti

LONDÝN - O Britoch je známe, že nemajú problém hovoriť o svojich sexuálnych praktikách, no tieto zamilované páry zašli ešte o level vyššie. To, čo by malo zostať v súkromí, sa totiž dostalo na verejnosť. Ako sa hovorí, raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Pri pohľade na niektoré zábery ale nebudete vedieť, čo si máte myslieť.

Zamestnanci obchodov s oblečením alebo rýchleho občerstvenia či rodičia s deťmi patria medzi najčastejších zdesených divákov, ktorí za bieleho dňa už niekedy natrafili v Británii na nehanebné erotické scénky priamo na verejnosti, uvádza Daily Star. Milenecké dvojice boli prichytené na tých najrôznejších miestach.

Pizzeria

Istá britská dvojica pred časom naplnila svoje sexuálne túžby na vrchole útesu. Iní sa rozhodli pre morbídny spôsob, keď si to užívali priamo medzi hrobmi na cintoríne. Niektoré vyčíňania mali aj dohru. Napríklad Daniella Hirstová a Craig Smith dostali zákaz vychádzania po tom, ako ich zaznamenala priemyselná kamera v Domino's Pizza v Scarborough. Celý akt trval osemnásť minút. Na Youtube sú zverejnené už len najmenej pikatné scény.

Hirstová sa vyjadrila, že uspokojovanie svojho partnera na verejnosti si užívala, ale nikdy neuvažovala nad tým, že skončí na internete. Craig (31) naznačil, že po objednaní pizze sa začali rozprávať o všetkých miestach, kde už mali spolu sex. "Boli sme trochu nervózni ale obaja sme to chceli. Domino's je teraz naše číslo jedna. Bude ťažké ho niekedy prekonať," povedal.

Trávnik pred domom

Ďalšia zvrhlá scéna sa odohrala v meste Blackburn. Corallena Loveridgeová a Peter Kelly si to rozdávali na trávniku cudzieho domu. Majiteľka ich pri akte dokonca zbadala z okna a okamžite zalarmovala políciu. Spočiatku si myslela, že ide o sexuálne napadnutie. Po príchode hliadky však sexujúci pár vyvrátil akékoľvek podozrenie o fyzickom násilí. Polícia uviedla, že ich musela od seba odtrhnúť. Neskôr pokračovali vo svojich hrátkach na špinavej zemi.

Park v Škótsku

Sexuálna scéna na verejnosti sa odohrala aj v Škótsku. Šokovaný psíčkar prichytil dvojicu vo verejnom parku. Milan Spodniak (41) a Ewelina Sroczyková (37) boli prichytení na obľúbenom turistickom mieste Greenlawdean Farm. Policajnú hliadku privolal, paradoxne, pes svojím štekotom. Zvrhlý pár medzitým z miesta činu utiekol, no mužom zákona sa ich neskôr podarilo vypátrať. Obom bola udelená pokuta vo výške 200 libier (235 eur), očitým svedkom museli zaplatiť ďalších 100 libier (117 eur). "Svedok bol na prechádzke so psom a videl, ako obvinení vykonávajú pohlavný styk. Svoju partnerku mal oprieť o strom. Keď zbadali muža, na chvíľu prestali, no po chvíli pokračovali," uviedla prokurátorka Joanna Wallerová na súde.

Útes

Dvojica, ktorá si myslela, že je mimo dohľadu zvedavých očí, si to 26. mája rozdala na vrchole útesu v Cornwall. Zbadali ich ale hostia reštaurácie Hooked on the Rocks vo Falmouthe, ktorí mali od svojich stolov priamy výhľad na túto desivú panorámu. Jeden z hostí neváhal a všetko zvečnil na mobil. "Myslím, že starší manželský pár okolo 70-tky ten pohľad pobúril, no nám ostatným to prišlo smiešne. Najprv sme si mysleli, že praktizujú jogu. Moja partnerka si ich však priblížila a už bolo jasné, čo tam robia. Pokračovali aj keď sme odchádzali, to musela byť výdrž," smial sa.

Not something you see every day whilst out for lunch https://t.co/EvD8DTW6Vd — Cornwall Live (@CornwallLive) May 26, 2022

Cintorín

Pornohviezdy Rachel McIntyreová a Josh Duncan, obaja 32, vyvolali veľké pobúrenie, keď sa zistilo, že si to rozdávali na cintoíne medzi hrobmi. Navyše sa vyjadrili, že nerozumejú, prečo by takáto scénka mala byť neúctivá.

The mortsafes in Greyfriars Kirkyard 💀 pic.twitter.com/ujsLNvYnrM — Mortuary Gem 💙 (@mortuarygem) September 29, 2019

Rachel, ktorá si za prístup k obsahu OnlyFans účtuje 10 libier mesačne, povedala, že na cintorínoch sa častokrát odohrávajú podobné akty, akurát sa pri nich väčšina ľudí nenatáča. "Je prirodzené mať sex, a to aj na cintoríne. Žijes len raz, preto si treba užívať naplno. Je to najlepšia práca, akú som kedy mala," skonštatovala.