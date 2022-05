FOTO Mladík pri prechádzke lesom narazil na desivý objav: Trčalo to zo zeme, až ma zamrazilo!

Tridsaťjedenročný Mike Roberts počas prechádzky lesom v Colwyn Bay v Severnom Walese ešte vlani narazil na skutočne zvláštny úkaz, ktorý ho poriadne vystrašil. Zdalo sa totiž, že zo zeme trčí ruka mŕtvoly. V skutočnosti ale išlo o vzácnu hubu Xylaria Polymorpha, ktorá je známa aj ako prsty mŕtveho muža. Pri pohľade na ňu je zjavné prečo.

"Keď som to prvýkrát uvidel, bol som šokovaný. Naozaj to vyzeralo ako ruka zombie, ktorá siahala zo zeme. Je to huba, ktorú som videl už stokrát, ale vidieť ju v tejto konkrétnej formácii bolo dosť zvláštne. Mám šťastie, že som to zbadal. Keď som sa vrátil do práce, ukázal som to ľuďom a potom som to poslal aj mojej mame," povedal Roberts z Llangollenu.

Xylaria Polymorpha sa bežne vyskytuje vo Veľkej Británii a Írsku. Mike doplnil, že huba, ktorú našiel, bola práve v asexuálnom štádiu, kedy "prsty" alebo stromata majú biele končeky, pretože nevystreľujú spóry. Jeho príspevok sa stal mimoriadne populárnym. Niektorí vystrašení užívatelia uviedli, že ich zábery nadobro odradili od prechádzky lesom. "Dobre, to by ma vydesilo, aj keby som vedel, čo to bolo," napísal jeden. "To je presne ten druh vecí, o ktorých sa píše v hororových príbehoch. Keby som to videl, už by som sa nikdy nešiel prechádzať do lesa," poznamenal ďalší chlapík.