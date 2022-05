FOTO Dôchodca po návrate z dovolenky na Cypre zažíva peklo: Nakazil sa tam vážnou chorobou

Pre Brita Charlesa Jacksona (69) sa spomienka na dovolenku na Cypre zmenila na nočnú moru. Túto destináciu navštívil spoločne s manželkou Julie (68) v decembri 2018. Odvtedy zápasí s diagnózou, ktorú si odtiaľ priniesol. Po výlete na stredomorský ostrov mu totiž diagnostikovali Guillainov-Barrého syndróm, čiže akútne zápalové ochorenie nervov, ktoré by ho mohlo definitívne pripútať na invalidný vozík. Niekdajší hasič si spomína, že po návrate domov začal pociťovať mravčenie v nohách a chodidlách. Neskôr dokonca skolaboval a nakoniec strávil v nemocnici desať týždňov.

Moje nohy už nie sú súčasťou môjho tela

Lekári mu najskôr oznámili, že príčinou jeho problémov je kampylobaktéria a baktéria E.coli, ktorá spôsobuje bolesti žalúdka a zvracanie. Neskôr zistili, že ide o spomínaný syndróm postihujúci nervy na dolných a horných končatinách, ktoré postupne prestávajú plniť svoju funkciu. Spúšťačom tohto nebezpečného stavu môže byť vírusová infekcia zapríčinená otravou z jedla. Charles v súčasnosti žaluje cestovnú kanceláriu RSD Travel Ltd., pretože v jeho prípade narastajú obavy, že skončí ako invalid. "Bol to šok, keď som po kolapse zistil, že mám kampylobaktériu a E. coli, ale bola to iba špička ľadovca. Keď som začal v nohách úplne strácať cit, vedel som, že niečo nie je v poriadku. Došlo to do bodu, keď som si uvedomil, že moje nohy už ani nie sú súčasťou môjho tela. Oznámenie o syndróme bola obrovská rana, pretože to bolo niečo, o čom som dovtedy ani nepočul."

Po návrate do Spojeného kráľovstva sa už Jackson ledva dokázal udržať na nohách a musel byť prijatý do nemocnice Jamesa Cooka v Middlesbrough. Problémy s chôdzou má doteraz a presúvať sa dokáže iba vďaka svojmu skútru. Bojuje však zo všetkých síl, chodí do posilňovne a navštevuje svoju rodinu. Manželov zastupuje v spore s cestovkou expertka na vážne ochorenia Clare Pearsonová. "Guillainov-Barrého syndróm sa môže objaviť po bakteriálnej infekcii a spôsobuje problémy od znecitlivenia až po svalovú slabosť. Vo veľmi závažných prípadoch, ako je tento, môže byť príčinou dlhodobej alebo trvalej paralýzy," vysvetlila Pearsonová.

Najnáročnejšie obdobie v živote

Podľa nej čelil jej klient najnáročnejšiemu obdobiu v živote. V tejto súvislosti sa vynára veľa nezodpovedaných otázok. Manželia by vraj radšej neboli v tejto pozícii, ale nemajú inú možnosť, ako podniknúť právne kroky, ktoré im pomôžu získať odpovede na oprávnené otázky a zabezpečia, aby mal Charles prístup k potrebnej liečbe. "Stále nevieme, ako sa mi to stalo, takže teraz musíme podniknúť právne kroky. Toto je cesta, ktorou sme sa nechceli vydať, ale musíme vedieť, ako sa táto hrozná choroba vyvinula. Dúfame tiež, že tak pomôžeme zabrániť tomu, aby takto trpeli aj iní ľudia," dodal Jackson.