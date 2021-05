FOTO Po dovolenke na Malorke takmer zomrela! Po rannom behu ju začala požierať mäsožravá baktéria

WESTBURY - Dvojnásobná mamička utrpela zlyhanie viacerých orgánov v dôsledku sepsy. Lekári jej dávali len pár hodín života po tom, čo si na dovolenke porezala koleno. Pred isťou smrťou ju vraj zachránila dobrá kondícia, v akej bola pred zranením. Postupne sa snaží vrátiť do normálu, no priznáva, že prežila skutočne traumatizujúci zážitok. Upozorňujeme, že niektoré fotografie nie sú vhodné pre citlivé povahy.

Loubna Trottová (51) si užívala dovolenku na Malorke so svojím manželom a dcérami, keď sa do jej organizmu dostali baktérie živiace sa mäsom. "Každé ráno som si išla zabehať a jedného dňa ku koncu dovolenky som zakopla a oškrela si kolená a ruky. V to ráno bolo vonku dosť veľa ľudí, takže som bežala ďalej a snažila som sa predstierať, že som v poriadku," spomína Britka.

Na nehodu takmer zabudla. Keď sa ale vrátila domov, krajinu zastihla veľká vlna horúčav. Práve tá jej pripomenula incident, pretože kým ostatní nosili šortky a krátke tričká, Loubne bola veľká zima. Mala rozmazané videnie a bola neustále unavená. Potom začala zvracať a v kúpeľni odpadla. Jej manžel zavolal sanitku, ale záchranári tvrdili, že sa na dovolenke asi len nakazila žalúdočnými baktériami. Na druhý deň zavolala svojej praktickej lekárke a zdôverila sa so svojím pocitom, že zomiera. Neskôr sa Trottovej podarilo dohodnúť termín na chirurgii. "Mala som naozaj veľké šťastie, že som tam mala niekoho, kto vedel, čo mi je. Pamätám si, ako lekárka hovorila ‚myslím, že ste dostali sepsu,‘ a išla som priamo na pohotovosť," prezradila.

Zdroj: profimedia.sk

Vyšetrenia odhalili, že baktérie z mora sa dostali do rany na jej kolene, v dôsledku čoho sa u nej vyvinula nekrotizujúca fasciitída. Tá spôsobila, že kvôli baktériám požierajúcim mäso prišla o kožu na celom stehne. "Upadla som do septického šoku a museli ma uviesť do indukovanej kómy. Bolo to obrovské ohrozenie života," povedala Loubne s tým, že jej dokonca zlyhalo niekoľko orgánov súčasne. Lekári predpokladali, že neprežije viac ako pár hodín. Napriek tomu sa po týždni prebudila z kómy, za čo údajne môže vďačiť tomu, že pred nehodou bola vo veľmi dobrej kondícii. "Je to absolútny zázrak, že som prežila, pretože na to zomiera 70 percent pacientov. Keby sa to dostalo do mojej panvy, nemohli by urobiť nič, pretože by odtiaľ nemohli nič amputovať," vysvetlila.

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk

Pacientka dostala antibiotiká a na chirurgii bola dokopy trikrát alebo štyrikrát, pretože musela podstúpiť plastiku. Keď už bola schopná stáť, musela sa znova naučiť kráčať. Spočiatku zvládala iba dva či tri kroky. Trvalo viac ako rok, kým bola schopná vrátiť sa do normálneho života, nedokázala do ruky vziať ani len sušič vlasov. Bála sa behu a mala strach z mora. Trottová má pred sebou ešte ďalšie dve operácie kožných štepov, ktoré však kvôli pandémii museli byť odložené. Začala opäť bežať, aby prekonala posttraumatickú stresovú poruchu, ktorou trpí. "Bola to naozaj zvláštna cesta, ale zisťujem, že si už s malými vecami nerobím starosti. Keď sa človek dostane tak blízko smrti, váži si každú chvíľu," dodala.