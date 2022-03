Manželia sa chystali na lyžovačku: Pozor na CHYBU v cestovnom doklade! Stála ich viac ako tisíc eur

LONDÝN - Kvôli chybe v cestovnom pase musel tento pár zaplatiť viac ako tisíc eur. Mladá žena vysvetlila, že jej manžel zarezervoval lyžovačku vo Švajčiarsku, no neuviedol jej celé meno. Rezervácia v cestovnej kancelárii sa tak nezhodovala so ženiným pasom.

Britka menom Philippa pre denník The Telegraph uviedla, že s manželom mali letieť do Švajčiarska na dovolenku. Pri rezervácii ale namiesto jej celého mena napísal len Pippa. Jej meno sa tak nezhodovalo s tým uvedeným v pase. Po rezervácii cez cestovnú kanceláriu predpokladala, že to bude môcť bezplatne zmeniť, keďže na letoch prevádzkovaných spoločnosťou British Airways sa za takýto úkon nepripláca.

Club Med, firma ponúkajúca luxusné all inclusive rezorty a dovolenkové balíčky, však dvojici oznámila, že oprava mena na letenke do Zürichu bude stáť asi 400 libier (479 eur). "Odmietla som to zaplatiť, radšej som si lístok na správne meno za oveľa nižšiu cenu," povedala Philippa. Neskôr ale zistila, že Club Med jej dodatočne naúčtovala 987 libier (1181 eur) za "opätovné vydanie lístka a iných dokumentov".

Zdá sa, že podobnej chyby sa dopustilo viacero ďalších ľudí. Jedna žena prišla o vysnívanú dovolenku v hodnote vyše 3000 eur, keď si neuvedomila, že na cestovanie bude potrebovať doklady platné aspoň šesť mesiacov. Ďalšia žena musela zaplatiť v prepočte zhruba 2400 eur po tom, čo jej povedali, že jej pas je neplatný aj napriek tomu, že platnosť mala vypršať až o niekoľko mesiacov.