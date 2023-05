Ženy špehoval priamo v sprche: VIDEO Ubytovanie cez Airbnb sa zmenilo na nočnú moru!

VANCOUVER - Kennedy Calwellová sa vybrala spolu s kamarátkami na výlet do kanadského Vancouveru pri príležitosti svojich tridsiatich narodenín. Nebolo by na tom nič nezvyčajné, no jej kamarátka bola prezieravá a chcela zistiť, či v ubytovaní nie je skrytá kamera. Kennedy jej neverila až do momentu, kým naozaj jednu nenašli priamo v sprche!