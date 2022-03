VIDEO Horor na palube lietadla: Dievčina pozrela na muža sediaceho vedľa a striaslo ju

NEW YORK - Mladá žena prehovorila o svojom nepríjemnom zážitku na palube lietadla. Muž, ktorý sedel vedľa nej, mal totiž sexuálne chúťky, ktoré sa rozhodol uspokojiť naozaj nevhodným spôsobom. Situácia bola natoľko vážna, že dievčina sa rozplakala. Nakoniec jej pomohol palubný personál, ktorému je za to dodnes vďačná.

Žena menom Melanie zažila počas nedávneho letu poriadne stresujúce chvíle. Postaral sa o ne starší muž sediaci vedľa nej, ktorý sa krátko po štarte začal správať nevhodne. Najprv si ukoristil obe opierky na ruky, takže dievčine, ktorá sedela pri okne, nezostala k dispozícii ani jedna. Toto ale zďaleka nebolo to najhoršie. Mrzutá z celej situácie sa Melanie otočila na cestujúceho, ktorý akurát písal do telefónu "sex v lietadle". Následne si začal prezerať videá ľudí sexujúcich na palube.

"Viem, že to súviselo s tým, že som sedela vedľa neho, pretože som mladá, atraktívna a on je úchyl," prezradila vo videu zverejnenom na TikToku. Melanie sa kvôli tomu začala cítiť veľmi nepríjemne a dokonca sa rozplakala. Potom vstala a utekala dopredu, kde poprosila o pomoc letušku. Incident ju vystrašil, pretože podľa svojich slov bola v minulosti sexuálne zneužitá. Letušky následne išli po jej veci a usadili ju do prvej triedy. "Som veľmi vďačná letuškám za to, že mi pomohli. Ktovie, čo by sa stalo, keby som ostala na svojom mieste," uviedla.

Mnohí užívatelia ocenili Melanie za to, že mala odvahu o incidente verejne prehovoriť. "Tvoj prístup je naozaj chvályhodný, pretože v takejto situácii by iní zamrzli a boli príliš vystrašení na to, aby niečo podnikli," napísala jedna osoba.