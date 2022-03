Hrozivý objav v kúpeľni bývalého spolubývajúceho: Keď to dievčina videla, hneď sa odsťahovala

Neznáma žena na TikToku prezradila, že v sprche objavila tajný otvor na špehovanie. Stalo sa tak krátko po tom, ako sa z bytu odsťahoval spolubývajúci jej bývalého priateľa. "Mám záchvat paniky. To je naša sprcha, to je náš sprchový záves," povedala. Následne požiadala svojho súčasného priateľa, aby šiel do sprchy a presvedčil sa o tom na vlastné oči. Diera prechádza cez celú stenu a je dokonale ukrytá pod rohovou policou.

V ďalšom videu dievčina vysvetlila, ako túto situáciu ďalej riešila. Uviedla, že jej terajší partner konfrontoval bývalého spolubývajúceho. Ten povedal, že išlo o omyl. Autorka príspevku ale nerozumie, prečo dieru potom nezakryl, ak skutočne išlo o neúmyselné rozbitie steny. "Viem, že veľa ľudí hovorí, že cez dieru nie je možné vidieť, no bola som šokovaná, keď som sa cez ňu pozrela na celý sprchový kút. Odvtedy je vyplnená a ja už v tom dome nebývam," vysvetlila.

Američanka doplnila, že čaká svoje prvé dieťa a obáva sa účinkov neprimeraného stresu na neho. "Bolo to skľučujúce a trápne. Nechcem predpokladať to najhoršie, ale keď som počula toľko ľudí, ako hovoria, že to vyzerá, ako keby tam bola umiestnená malá kamera, jednoducho som to nemohla dostať z hlavy." Užívatelia jej odporučili, aby to nahlásila na polícii. "Je dôležité to aspoň zdokumentovať policajnou správou. V tomto správaní bude pokračovať," myslí si jedna osoba.