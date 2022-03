FOTO Manželia si kúpili nový dom: Objav za veľkou policou ich úplne odrovnal

LOGAN - Dvojica zostala ohúrená nečakaným objavom vo svojom novom rodinnom dome. Náhodou našli tajnú miestnosť, ktorá vyzerala ako žalár. Majiteľka domu prezradila, že tajný vchod sa nachádzal za knižnicou. Chcela ju premiestniť, keď si všimla, že v skutočnosti to nie je žiadna polica s knihami.

Majitelia domu objavili bizarný úkryt po kúpe nehnuteľnosti v meste Logan v americkom štáte Utah. Napriek tomu, že izba spočiatku vyzerala ako obyčajný salónik, jeden zo všedných kusov nábytku odkryl tajnú miestnosť. Mama dvoch detí vysvetlila, že chcela knižnicu umiestnenú pri stene presunúť inam. Potom si ale uvedomila, že úložná jednotka bola v skutočnosti zabezpečená a zamaskovaná tajnými dverami, o ktorých nemala ani potuchy. Izba nebola v plánoch domu, ktoré pri kúpe obdržali, preto ostala poriadne zmätená.

S objavom sa žena podelila na Reddite. Na záberoch je zachytená betónová miestnosť, v ktorej je jedna rozkladacia stolička. Okrem nej sú tam rozhádzané rôzne ďalšie predmety. Viacerí užívatelia vyjadrili obavy, že miestnosť slúžila ako bunker sériového vraha. "Zábavný DIY projekt nových majiteľov: vyhľadajte prípady nezvestných osôb v oblasti a snažte sa určiť, ktorý z nich bol mučený vo vašom novom domove," napísal jeden z komentujúcich. "Tá stolička vyzerá, akoby tam niekoho mučili... okrem nej je to ale super! Veľa šťastia s vašou strašidelnou skrytou miestnosťou," napísal ďalší.

Iný užívateľ však ponúkol vysvetlenie tajomného žalára a tvrdil, že dom predtým patril jeho príbuznému. "Poznám ten dom. To je dom starých rodičov mojej manželky," napísal s tým, že izbu postavil manželkin dedko pred asi ôsmimi rokmi. Majiteľka domu si vydýchla. "To je naozaj úžasné a dáva to väčší zmysel, najmä ak je elektrina v izbe funkčná. Povedzte im, že ďakujem za úžasný dom a dajte im vedieť, že sa u nás môžu zastaviť a pozrieť si ho, keď ho zrenovujeme," napísala na Reddite s tým, že z miestnosti pravdepodobne urobí domácu telocvičňu.