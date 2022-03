Šokujúca scéna v živom vysielaní ruskej TV: Čaká nás ekonomická smrť, vyhlásil expert a pripil si na to!

Alexander Butmanov už roky pôsobí ako zakladateľ a výkonný riaditeľ ruskej investičnej skupiny Allies, ktorá má po najnovších sankciách Západu aj napriek prokremeľským ohláseniam hlavu v smútku a dobre vie, čo ich počas nasledujúcich mesiacov a možno aj rokov čaká.

Ak mi to nevyjde, pôjdem robiť deda mráza, zažartoval a potom si pripil na smrť burzy

Na jeho vystúpenie v jednej z ruských televízii RBC však diváci len tak ľahko nezabudnú, a to aj v tom kontexte, že ruské médiá v týchto dňoch môžu šíriť vyslovene len správy o vojne, ktoré podajú tamojšie úrady. Sankcie a prepad rubľa a ďalších akcii je nepochybne dôsledok vojny na Ukrajine a moderátorku v priamom a živom vysielaní zaujímalo, ako to bude ďalej pokračovať.

Expert na burzový trh však rýchlo schladil moderátorku ohľadom možného vývoja. Tá sa ho už rovno spýtala, či trh s burzami nebude akýmsi "prežitkom" a či zostane v tomto povolaní.

"Podľa najhoršieho scenára pôjdem asi robiť deda Mráza tak, ako pred 25 rokmi," zažartoval si nachvíľu Butmanov, ktorého ešte moderátorka doplnila, že toto by vykonával len raz ročne. "Žarty bokom, chcel by som to urobiť rýchlo. Chcel by som si uctiť Sergeja Usičenka, ktorý pred 12, 13 rokmi pripíjal na smrť trhu s akciami. Dnes pijem len obyčajnú vodu. Drahý akciový trh, bol si nám blízky, bol si zaujímavý, odpočívaj v pokoji, súdruh," povedal desivú prognózu Butmanov a pripil si. Moderátorka na tento kúsok odpovedala len toľko, že to nebude komentovať a že tomu neverí.