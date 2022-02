Šokujúce spojenie medzi epidémou spred 130 rokov a KORONAVÍRUSOM: Toto možno koluje medzi ľuďmi doteraz!

NEW YORK - Vedci objavili niekoľko súvislostí medzi chrípkou šíriacou sa z Ruska pred viac ako 130 rokmi a súčasnou pandémiou. Zároveň pripúšťajú možnosť, že za vtedajšie šírenie nákazy je zodpovedný koronavírus. V súčasnosti pracujú na výskume pľúcnych tkanív pochádzajúcich zo začiatku 20. storočia.

V roku 1889 sa v Rusku objavilo záhadné respiračné ochorenie, ktoré sa neskôr rozšírilo do celého sveta. V priebehu niekoľkých rokov vyvolalo aspoň tri vlny nákazy. Niektorí vedci majú podozrenie, že choroba známa ako "ruská chrípka" mohla byť vyvolaná koronavírusom podobným SARS CoV-2, píše The New York Times. Medzi vtedajšou a súčasnou pandémiou totiž existuje niekoľko súvislostí. V Rusku boli pred viac ako 130 rokmi nútení kvôli vysokému počtu chorých zatvoriť školy a továrne. Infikovaní sa často sťažovali na stratu čuchu a chuti, pričom viacerí trpeli po prekonaní choroby následkami pretrvávajúcimi aj niekoľko mesiacov.

Podľa historických údajov bola táto chrípka nebezpečnejšia pre starých ľudí než pre deti v porovnaní s obyčajnou chrípkou, ktorá môže byť smrteľná pre všetky vekové kategórie. "Všetky tieto charakteristiky nápadne pripomínajú súčasnú pandémiu, no zatiaľ neexistuje dôkaz o tom, že vtedajšie ochorenie naozaj spôsobil koronavírus," uviedol Peter Palese z Icahn School of Medicine v New Yorku.

Niektorí experti označili možné súvislosti za sentimentálne, iní o nich hovoria ako o realite, o ktorej určite existujú dôkazy, ale zatiaľ sa nenašli. Pátrajú po nich aj Jeffery Taubenberger z Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby a John Oxford z Univerzity Queen Mary Londýne, ktorí skúmajú zachované vzorky pľúcneho tkaniva pochádzajúce z Ruska z obdobia pred rokom 1918. Hľadajú v nich pozostatky chrípkových vírusov a koronavírusov. Dúfajú, že sa im podarí identifikovať aj záhadný vírus, ktorý spôsobil ruskú chrípku.

Zachované pľúcne tkanivo z rovnakého časového obdobia skúmajú aj Scott Podolsky z Harvard Medical School a Dominic Hall z Warrenovho anatomického múzea. Ak bude ich výskum úspešný, tak dostanú odpoveď na otázku, ako sa skončila vtedajšia pandémia, keďže historické záznamy o nej neposkytujú veľa informácií. A ak bola pandémia na konci 19. storočia zapríčinená koronavírusom, je možné, že doteraz cirkuluje ako jeden zo štyroch koronavírusov, ktoré spôsobujú bežnú chrípku.