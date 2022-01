Žena (32) dala kopačky priateľovi hneď po promócii: Platil jej celé štúdium, jej dôvody vás vytočia

Príbeh, ktorý zverejnila na Reddite neznáma žena, vyvolal množstvo reakcií. "S mojou najlepšou kamarátkou sme vyrastali v skromných pomeroch," začína 32-ročná Britka svoje rozprávanie. "Nemali sme veľa príležitostí na vzdelanie. Mladé ženy pochádzajúce z tohto prostredia majú možnosť zamestnať sa v maloobchode, v továrni, živiť sa predajom drog a prostitúciou alebo dúfať, že si ich všimne bohatý chlap. Mala som šťastie, našla som si študenta medicíny, pomohol mi otvoriť dvere do lepšieho sveta a ja som sa stala učiteľkou."

Jej priateľka ale také šťastie nemala a ako 25-ročná drela v maloobchode za minimálnu mzdu. Nakoniec sa zaľúbila do robotníka a začali spolu žiť. Vedel, že nie je akademický typ a škola nie je pre neho. Videl však, že jeho partnerka má potenciál vzdelávať sa a povzbudil ju, aby študovala. Snívala o tom, že sa stane prokurátorkou a on ju podporoval, aby sa nevzdávala. Zadlžil sa a bral si prácu navyše, len aby jej mohol platiť štúdium. Nakoniec doštudovala a stala sa právničkou. Lenže krátko nato, keď ju chcel priateľ požiadať o ruku, ho opustila. Povedala, že vo svojej pozícii nemá záujem byť vydatá za muža z robotníckej triedy a že si zaslúži skutočného muža.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

"Bola som zhrozená a dohovárala som jej, že zrádza muža, ktorý ju vo všetkom podporil a urobil z nej to, čím je. Nahnevala sa a povedala, že úlohou ženy nie je platiť účty a že som pokrytec, pretože môj manžel zarába oveľa viac ako ja. Vraj má právo chodiť s kým chce a že ako feministka by som ju mala podporovať," pokračuje užívateľka. Svojej kamarátke pripomenula, že feminizmus znamená aj to, že ženy finančne podporujú svojich mužských partnerov rovnako, ako to platí aj naopak. V príspevku sa užívateľov Redditu pýta, či bolo správne, že otvorene kritizovala svoju kamarátku. Mnohí jej vyjadrili podporu. "Využila ho. Toto nemá nič spoločné s feminizmom. Využila jeho lásku, jeho láskavosť. Priviedla ho k presvedčeniu, že majú spoločnú budúcnosť, pričom ho len zneužila," píše sa v jednom komentári.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

"Je to upírka. Nemá na to, aby bola vašou priateľkou, pretože ste dobrý človek, ale ona nie," uviedla ďalšia osoba. "Vydala som sa za robotníka, ktorý štyridsať rokov kládol koľajnice. Som oveľa šťastnejšia, ako keď som žila so svojím prvým bohatým manželom, lebo to bol záletný bastard," vyjadrila sa jedna žena. "Vždy sa teším na stretnutia s robotníkmi a je mi tam lepšie ako na okázalých akciách, kde som niekedy ignorovaný. Som vysoko vzdelaný, mám tri diplomy a nikdy ma rozhovory s bežnými ľuďmi nesklamali. Je mi veľmi ľúto muža, ktorého takto využila," zareagoval ďalší užívateľ.