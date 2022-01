Koniec januára pokračuje v ďalšom zimnom ťažení: Nový týždeň nás privíta s výstrahami! Toto je PREDPOVEĎ

BRATISLAVA - Máme pred sebou posledný pracovný týždeň v rámci januára 2022. Počas uplynulých siedmich dní sa s nami počasie poriadne zahralo a výnimkami nebolo ani husté sneženie, čo je však pre tento mesiac typické. Potrápil nás tiež silný vietor a iné javy a my sa preto pozrieme, čo môžeme z hľadiska týždennej predpovede očakávať v nasledujúcich dňoch. Meteorológovia vydali výstrahy, a to hneď na začiatok týždňa!

archívne video

Odpoveď na túto otázku ponúkli meteorologické predpovede zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).

Pondelok

Galéria fotiek (8) Zdroj: predpovede.sk

Počasie v našej oblasti bude v chladnom a suchom vzduchu ovplyvňovať mohutná tlaková výš, ktorej stred sa bude presúvať z Pobaltia cez karpatskú oblasť ďalej na juh. Na pondelok sú tiež vydané výstrahy I. a II. stupňa pred nízkymi teplotami prevažne na strede a severovýchode krajiny.

Galéria fotiek (8) Zdroj: SHMÚ

Bude jasno až polooblačno. Zrána ojedinele zamračené s nízkou oblačnosťou. Najvyššia denná teplota -5 až 0, na juhozápade a juhu stredného Slovenska do 2 st.

Počas utorka bude o okraji tlakovej výše nad západnou a strednou Európou postupovať od severozápadu do našej oblasti okludujúci frontálny systém spojený s tlakovou nížou so stredom nad Barentsovým morom. Aj na druhý pracovný deň sú vydané výstrahy I. a II. stupňa pred nízkymi teplotami,a to rovnako na strede a severovýchode krajiny.

Galéria fotiek (8) Zdroj: SHMÚ

Cez deň bude prevažne veľká, na juhu miestami prechodne zmenšená oblačnosť a ojedinele, na severe miestami sneženie, na juhozápade aj dážď so snehom alebo dážď. Ojedinele hmlisto.

Streda

Galéria fotiek (8) Zdroj: predpovede.sk

Po severnom okraji rozsiahlej tlakovej výše nad západnou a južnou Európou bude v stredu od severozápadu do karpatskej oblasti prúdiť teplejší a vlhký vzduch.

Prevažne veľká, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele, na severe a východe miestami sneženie, na juhozápade aj dážď so snehom alebo dážď. Ojedinele hmla a tvorba poľadovice.

Štvrtok

Galéria fotiek (8) Zdroj: predpovede.sk

Vo štvrtok do strednej Európy postúpi od severozápadu frontálny systém spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa presunie zo Škandinávie nad Pobaltie.

Oblačno až zamračené, len ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami - najmä na severe sneženie, v nižších polohách aj dážď alebo dážď so snehom. Ojedinele hmla a tvorba poľadovice.

Piatok

Galéria fotiek (8) Zdroj: predpovede.sk

Pred víkendom cez našu oblasť postúpi ďalej na juhovýchod studený front spojený s tlakovou nížou nad Pobaltím. Za ním k nám bude od severozápadu prúdiť chladnejší a vlhký vzduch.

Bude oblačno až zamračené. Miestami, na severe na mnohých miestach sneženie alebo snehové prehánky, v nížinách aj dážď so snehom.