VIDEO Žena sa chcela osprchovať u svojho priateľa: Otvorila zásuvku v kúpeľni a zažila nechutný šok

JACKSONVILLE - Užívateľka sa vo svojom TikTok videu podelila o smutnú skúsenosť, ktorej musela čeliť po príchode do priateľovho bytu. Po trpkom zistení, že ju podvádza, musela navyše spracovať aj to, že nešlo iba o náhodnú známosť. Rozchod, bohužiaľ, zasiahol aj jej deti.

Po deviatich hodinách jazdy za priateľom čakalo mladú ženu veľmi nemilé prekvapenie. Do jeho bytu na Floride dorazila aj so svojimi deťmi, ktoré uložila spať a konečne sa okolo jednej dostala do sprchy. V kúpeľni však narazila na niečo, čo tam nečakala. "Keď ste vo vzťahu na diaľku, šoférujete deväť hodín a on zabudne zničiť dôkazy," okomentovala svoj príspevok, na ktorom je zachytená cudzia zubná kefka. Tú našla v zásuvke, keď si tam chcela odložiť tú svoju.

Brunetka si najskôr neuvedomila o čo ide a pochopila to až neskôr, keď objavila ďalšie dámske hygienické potreby. "Nepremýšľala som o tom, ale niečo mi hovorilo, aby som si prezrela aj zvyšok ďalších vecí. Videla som, že má v kúpeľni šampón Cantu, ale myslela som si, že ho má rád. Ale všetko som pochopila, keď som našla pleťovú vodu," doplnila.

Keď svojho priateľa konfrontovala, snažil sa ju presvedčiť, že to patrí jeho kamarátke. Vraj si to raz priniesla, keď sa potrebovala osprchovať. Vo chvíli, keď chcela autorka videa odísť z bytu, muž ju prosil, aby nebola hlúpa, pretože má za sebou náročnú cestu a trval na tom, aby u neho zostala a oddýchla si. Dala sa učičíkať jeho slovami, ale atmosféra sa znovu vyhrotila. "Mal biely koberec a zbadala som na ňom čierne vlasy. Ja som hnedovláska, nemohli byť moje." Priateľ sa nakoniec priznal, že sa stretáva s inou ženou, ktorá je navyše v treťom mesiaci tehotenstva.

Zdroj: Getty Images

Žena tak musela čeliť bolestivej situácii. Vôbec nechápe, čo sa to vlastne stalo, pretože iba krátko pred návštevou ju priateľ presviedčal, ako ju miluje a chce, aby sa k nemu nasťahovala aj s deťmi. "Bola som v šoku, pretože sme boli spolu takmer rok. Bol nevlastným otcom mojich detí a všetci sme boli na seba citovo naviazaní." Neskôr zistila, že ju bývalý partner podvádzal s viac ako jednou ženou. Rozchod ju preto v konečnom dôsledku mrzieť nemusí, o takého muža nemá prečo stáť.