Pacienti hlásia podivné príznaky OMIKRONU: Trpíte nimi? Okamžite si spravte test

Pri omikrone pacienti trpia trochu inými príznakmi, než to bolo pri predošlých variantoch. Niekdajšie najbežnejšie symptómy covidu zahŕňali kašeľ, horúčku, stratu čuchu či chuti. Pri omikrone sa často objavujú "ružové" oči, čiže konjunktivitída a vypadávanie vlasov.

Zdroj: Getty Images

Podľa Healthline zasahuje nový variant enzým konvertujúci angiotenzín 2 (ACE2), ktorý sa nachádza v častiach očí, ako je sietnica a bunky lemujúce bielko a viečko. Tento príznak sa zvyčajne objaví približne do dvoch dní od nákazy. Podľa American Academy of Dermatology Association je bežným príznakom koronavírusovej infekcie aj vypadávanie vlasov, a to najmä v prípadoch, ak priebeh ochorenia sprevádza horúčka. Symptóm sa zvyčajne prejaví v záverečnej fáze infekcie.

Zdroj: Getty Images

Podľa nedávnych zistení spôsobuje omikron miernejší priebeh covidu než napríklad delta. Odborníci identifikovali ďalších osem špecifických symptómov tohto variantu. Ide o škrabanie v hrdle, nádchu, únavu, kýchanie, bolesti krížov či hlavy, nočné potenie a bolesti svalov. Objaviť sa môžu už dva dni po infikovaní sa. Britský profesor Tim Spector, ktorý sleduje symptómy prostredníctvom aplikácie Zoe, ich porovnáva s bežným prechladnutím, pretože mnohí ľudia si ich mýlia. Každému, kto má takéto príznaky, preto odporúča, aby si radšej urobil test.