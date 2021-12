Vedci varujú pred obrovskými zmenami v Antarktíde: Už o niekoľko desaťročí hrozí veľká katastrofa

V takomto prípade by sa mohli pevninské časti ľadovca ocitnúť až v oceáne a tým zdvihnúť celosvetovú hladinu morí a oceánov. Plávajúca časť ľadovca Thwaites sa pritom doteraz považovala za jeho najstabilnejšiu časť. Otepľujúce sa vody miestnych morí však ľadovec pomaly, ale isto ohrievajú. Podľa novembrových satelitných snímok sa na ľadovci objavujú čoraz väčšie trhliny podobné tým, ako keď zasiahne čelné sklo na vašom aute pevný predmet. Hrozí tu, že trhliny sa rozšíria od jedného okraja k ďalšiemu a ľadovec sa následne rozlomí na viacero častí.

Samotné rozlomenie ľadovca by nemalo žiadny efekt na hladinu oceánov, pretože ľadovec si "pláva" v mori už teraz. Problémom by však bola jeho východná časť, kde sa nachádza veľa zamrznutej sladkej vody. Thwaites obsahuje toľko vody, že ak by sa úplne roztopil, hladina svetových morí a oceánov by sa zdvihla o 65 centimetrov.

K tomuto javu príde podľa vedcov až o stovky rokov, no zrýchlenie procesu topenia môže mať negatívny vplyv na obyvateľov žijúcich pri hladine mora, a to sa bavíme o horizonte niekoľkých desaťročí. Spomenúť by sme mohli napríklad Holandsko, ktorého časť územia sa nachádza dokonca pod hladinou mora, talianske Benátky, ktoré sú vybudované prakticky na vode, alebo metropolu Azerbajdžanu Baku, najnižšie položené hlavné mesto v Európe. "To, čoho sme svedkami už teraz, stačí na to, aby sme sa začali obávať," vyjadrila svoje obavy vedkyňa Anna Crawfordová zo škótskej University St. Andrews. Thwaites považuje za celkom veľké monštrum.