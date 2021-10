Ľad na Antarktíde odhalil znepokojujúci jav a vedcov vyviedol zo strašného omylu

Vedci vďaka najnovšiemu výskumu zistili, že došlo k zmene režimov spaľovania na Novom Zélande po osídlení územia Maormi. Tieto zistenia ich veľmi prekvapili; nečakali totiž, že relatívne malá pevnina môže mať také veľké následky až do vzdialenosti 7000 kilometrov. Ľadové jadrá uchovávajú záznamy o zmenách v globálnych klimatických podmienkach. V antropocéne (obdobie charakterizované intenzívnou ľudskou činnosťou, pozn. red.) niekedy zachovajú dôkazy o prítomnosti ľudských vplyvov, ako napríklad vzostupe a páde rímskeho priemyslu tavenia olova, ktorý je možné sledovať v grónskom ľade.

Joe McConnell z Desert Research Institute (DRI) v Nevade viedol výskumný tím, ktorý presnejšie datoval rozšírenie čierneho uhlíka (sadzí) na Antarktickom polostrove. V článku zverejnenom v časopise Nature vysvetľuje, že jediným hodnoverným vysvetlením je nárast pálenia, ktorý nasledoval po príchode Maorov na Nový Zéland, a to aj napriek veľkosti ostrovov. "Výskyt čierneho uhlíka sa koncom 13. storočia strojnásobil a okolo roku 1700 dosiahol vrchol," píše sa v správe.

