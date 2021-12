VIDEO Znepokojivé odhalenie NASA: Satelity zachytili hrozbu nevídaných rozmerov

Animácie, ktoré obleteli celý svet, ukazujú, akú veľkú časť oceánov pokrývajú malé kúsky plastov, tzv. mikroplasty (kúsky plastu veľké asi päť milimetrov). Výskumníci použili na ich sledovanie satelity NASA. Najväčšie koncentrácie mikroplastov sa nachádzajú v okolí Juhočínskeho mora, v Thajskom zálive a pri pobreží Strednej Ameriky. Všetky plasty, ktorých sa človek zbaví odhodením do rieky, skončia nakoniec v mori alebo oceáne. Vplyvom slnečného žiarenia a nárazových vĺn sa pomaly rozkladajú na mikroplasty. Častokrát tieto malé čiastočky končia v tráviacom trakte vodných živočíchov. Pre vodný ekosystém je mikroplast doslova katastrofou.

Obrovská škvrna v oceáne

Mnoho plastov zvykne navyše more alebo oceán vyplaviť na pobrežie. Pokiaľ sa to deje pravidelne, pobrežie sa mení na smetisko plastového odpadu. Mnoho plastu pláva v oceáne a postupom času vytvára tzv. škvrny. Jednou z najväčších je Veľký pacifický kôš medzi Kaliforniou a Havajom. Škvrna sa skladá najmä z malých úlomkov plastov a chemikálií. Na satelitných snímkach nie je viditeľná, pretože je sfarbená ako okolitý oceán.

Zdroj: Getty Images

Podľa NASA ročne skončí vo svetovom oceáne osem miliónov plastov, ktoré sa tam dostanú z riek a pláží. Animácia, ktorú vytvorili vedci z Michiganskej univerzity, je podrobne opísaná v štúdií IEEE Xplore. Použili údaje z ôsmich satelitov, ktoré sú súčasťou misie Cyclone Global Navigation Satellite System (CYGNSS). Pod touto skratkou funguje aj projekt, ktorý má za úlohu predovšetkým zlepšiť predpovede vzniku hurikánov. "Koncentrácie mikroplastov v oceáne sa líšia podľa miesta výskytu. Vysoké úrovne sa nám podarilo zaznamenať v severnej časti Atlantického a Tichého oceánu," vyjadril sa jeden z vedcov.

Koncentrácia plastov je väčšia v lete a menšia v zime. Malo by to byť spôsobené tzv. vertikálnym miešaním oceánu. Je to pohyb vzduchu alebo vody (morské prúdy) smerom hore alebo dolu. Dochádza k nemu v dôsledku teplotných rozdielov medzi vrstvami tekutiny. Problémom je aj to, že keď je hladina oceánu pokrytá plastom, vzduch, ktorý prúdi tesne nad ňou, sa nemá ako opierať do vĺn, ktoré sa netvoria. Vietor teda zrýchľuje namiesto toho, aby ho hladina vody spomaľovala. Aj tento jav stojí za čoraz väčším výskytom hurikánov.