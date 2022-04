V živých ľudských pľúcach sa prvýkrát našli mikroplasty: Dokazuje to, že ich vdychujeme zo vzduchu

NEW YORK - Výskumníci z University of Hull and Hull York Medical School našli mikroplasty - malé kúsky plastu s priemerom menším ako 5 mm - v najhlbšej časti pľúc. Predtým sa to považovalo za nemožné, pretože dýchacie cesty sú v tejto časti pľúc úzke.

Zatiaľ čo častice už boli nájdené vo vzorkách z pitvy ľudských mŕtvol, toto je prvýkrát, čo sa našli v pľúcach živých ľudí. Štúdia prichádza krátko po tom, čo boli po prvýkrát objavené mikroplasty v ľudskej krvi, čo poukazuje na to, aké rozšírené sú teraz častice v ľudskom tele.

Výskumný tím tvrdí, že zistenia ukazujú, že dokázané vdychovanie mikroplastov teraz pomôže nasmerovať budúce štúdie o vplyve, ktorý by mikroplasty mohli mať na zdravie dýchacích ciest. Štúdia, ktorá bola publikovaná v Science of the Total Environment, našla 39 mikroplastov v 11 z 13 testovaných vzoriek pľúcneho tkaniva – čo je podstatne viac ako pri akýchkoľvek predchádzajúcich laboratórnych testoch, píše Daily Mail.

Laura Sadofsky, hlavná autorka článku, povedala: "Mikroplasty boli predtým nájdené vo vzorkách z pitvy ľudských mŕtvol; toto je prvá robustná štúdia, ktorá ukazuje mikroplasty v pľúcach od živých ľudí. Tiež ukazuje, že sú v dolných častiach pľúc. Pľúcne dýchacie cesty sú veľmi úzke, takže si nikto nemyslel, že by sa tam mohli dostať, ale zjavne áno."

„Tieto údaje predstavujú dôležitý pokrok v oblasti znečistenia ovzdušia, mikroplastov a ľudského zdravia. Charakterizácia typov a úrovní mikroplastov, ktoré sme našli, môže teraz poskytnúť realistické podmienky pre experimenty s cieľom určiť vplyvy na zdravie," dodala.

Chirurgovia z Castle Hill Hospital v East Yorkshire dodali živé pľúcne tkanivo, ktoré bolo zozbierané z chirurgických zákrokov vykonaných na pacientoch, ktorí boli ešte nažive, ako súčasť ich bežnej lekárskej starostlivosti. Potom sa prefiltrovalo, aby sa zistilo, čo bolo v ňom prítomné.

Zo zistených mikroplastov bolo 12 druhov, ktoré sa bežne vyskytujú v obaloch, fľašiach, odevoch, povrazoch/špagátoch a mnohých ďalších výrobkoch. U mužských pacientov boli v porovnaní so ženami tiež výrazne vyššie hladiny mikroplastov. Štúdia ukázala, že 11 mikroplastov sa našlo v hornej časti pľúc, sedem v strednej časti a až 21 v dolnej časti pľúc – čo bol neočakávaný nález.

Sadofsky povedala: „Neočakávali sme, že nájdeme najvyšší počet častíc v dolných oblastiach pľúc alebo častíc takých veľkostí, aké sme našli. Je to prekvapujúce, pretože dýchacie cesty sú menšie v dolných častiach pľúc a očakávali by sme, že častice týchto veľkostí budú odfiltrované alebo zachytené skôr, ako sa dostanú hlboko do pľúc."

Štúdia nasleduje po výskume zverejnenom v marci na University of Hull and Hull York Medical School, v ktorom vedci zaznamenali vysoké úrovne atmosférických mikroplastov počas ročného výskumu na mieste blízko rušnej severnej diaľnice.

Výskumníci zistili, že najrozšírenejšími mikroplastmi bol polyetylén, napríklad z plastových obalov alebo tašiek; nylon, ktorý môže byť z oblečenia; ako aj živice, ktoré by mohli pochádzať z poškodených vozoviek, farebného značenia alebo gumy pneumatík. Našli tiež mikroplasty veľkosti a tvaru, ktoré môžu ľudia vdýchnuť.