FOTO Brunetka prezradila, čo robí pred sexom so svojím priateľom: Budete len čumieť

MURCIA - Dvojnásobná mamička, ktorej chýba dojčenie svojich detí, začala dojčiť svojho priateľa. Vraj sa mu to páči a dokonca ho to vzrušuje. Podľa jej slov na túto bizarnú praktiku prišli počas štvorky. Dvojica, ktorá si založila porno biznis, za finančnú čiastku dojčenie predvádza aj svojim fanúšikom.

Lana Michaelsová, ktorá sa zoznámila so svojím priateľom Shawnom prostredníctvom vegánskej zoznamovacej aplikácie, tvrdí, že dojčenie je pre nich perfektnou predohrou. V skutočnosti to ale nie je tak, ako by sa mohlo zdať, Lana totiž pred sexom dojčí svojho partnera. Dvojica sa dokonca objavila v dokumente vysielanom na stanici Channel 4 s názvom Breastfeeding my Boyfriend, kde vysvetlili, prečo s touto praktikou začali. Mladá žena vysvetlila, že prvýkrát experimentovali s dojčením pred rokom a pol. Vraj to medzi nimi vytvára "fyzickú energiu" pred sexom. Teraz dojčenie predstavuje kľúčovú súčasť ich sexuálneho života.

"Dojčila som svoje deti a veľmi mi to potom chýbalo," uviedla Michaelsová. Svojho syna dojčila osem mesiacov, dcéru dva roky. Keď ale vyrástli, priala si, aby boli stále bábätkami. "Nechcem mať ďalšie dieťa a moje deti sú už príliš staré na to, aby som ich mohla kŕmiť, ale páčila sa mi myšlienka dojčenia so Shawnom," pokračuje.

Tesne pred pandémiou manželia odišli z juhu Anglicka za novým životom do Murcie v Španielsku, kde začali experimentovať so svojím sexuálnym životom. Dvojica, ktorá má otvorený vzťah, dostala nápad na dojčenie po tom, čo sa zúčastnili štvorky s iným manželským párom. Lana prezradila, že vtedy cmúľala bradavky inej ženy, keď zrazu v ústach pocítila mlieko. Po tejto skúsenosti zistila, že môže obnoviť vytváranie materského mlieka vo svojich prsníkoch užívaním bylinných doplnkov. Vyskúšala ich a o tri dni neskôr sa jej údajne z prsníkov začalo liať mlieko.

"Máme sex asi päťkrát do týždňa a Shawna dojčím párkrát do týždňa," povedala s tým, že odkedy začala opäť laktovať, veľkosť košíčkov sa jej zväčšil na 34D. Shawn potvrdil, že dojčenie je preňho vzrušujúce a relaxačné zároveň. "Keď sa dojčím, prúdi medzi nami energia a pekne to vyústi až do sexu," opísal zážitok. Dojčenie je však len jednou z vecí, ktorá sa odohráva v ich spálni. Okrem toho skúšajú hranie rôznych rolí a dokonca chodia na swingers párty. Chcú tiež svetu ukázať, že dojčenie dospelých nie je čudné a že by to nemalo byť také tabu. "Pri dojčení dospelých nie je žiadna krutosť ani bolesť. Ona prežíva potešenie, ja mám radosť a výživu. Ona je šťastná, ja som šťastný, tak v čom je problém?" hovorí Shawn.

Niektoré výskumy naznačili, že pitie materského mlieka v dospelosti môže mať zdravotné výhody, vrátane liečby artritídy, Crohnovej choroby a autizmu. V roku 2015 štúdia realizovaná na Queen Mary University of London ale zistila, že mnohé z tvrdených výhod pitia materského mlieka v dospelosti neobstoja. Shawn a Lana sa tejto praktiky však určite nevzdajú. V súčasnosti sa venujú podnikaniu v oblasti porna, keďže ich plán učiť v Španielsku zmarila karanténa. Svojim fanúšikom účtujú desať libier mesačne za päť videí týždenne. Niektoré z nich zobrazujú práve dojčenie Shawna.