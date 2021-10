Vedci varujú pred obrovskou hrozbou pre ľudstvo: Bude trvať stovky rokov a nedá sa jej zabrániť!

Ak sa Zem oteplí o pol stupňa, ďalších dvesto miliónov obyvateľov miest bude pravidelne musieť znášať záplavy a silné búrky. Vyššia hladina mora zasiahne najmä ázijské krajiny - Čínu, Indiu, Indonéziu a Vietnam, ktoré zároveň v posledných rokoch budujú najviac uhoľných elektrární, píše sa v štúdii. Ohrozený je aj Bangladéš.

Zdroj: Getty Images

"V súčasnosti žije asi päť percent svetovej populácie pod úrovňou, ktorú svetové moria dosiahnu pri prílive pod vplyvom oxidu uhličitého, ktorý je už nahromadený v astmosfére," povedal šéf výskumu nezávislej organizácie Climate Central Ben Strauss.

Zdroj: profimedia.sk

Súčasná koncentrácia CO2 je o päťdesiat percent vyššia než bola v roku 1800, priemerná teplota na povrchu Zeme zas stúpla za rovnaký čas o 1,1 stupňa Celzia. To je podľa Straussa dostačujúce pre vzostup hladín morí o dva metre. Záväzky parížskej klimatickej dohody počítajú so vzostupom morí o tri metre, otázkou zostáva akurát to, za ako dlho k nim dôjde.