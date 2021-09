Jedinečný objav astronómov vo vesmíre dokázal, že Albert Einstein mal v TOMTO pravdu

Medzinárodný tím vedcov pomocou vysoko výkonných röntgenových teleskopov skúmal supermasívnu čiernu dieru vzdialenú 800 miliónov svetelných rokov od Zeme, keď zistili niečo skutočne pozoruhodné. Astrofyzik Dan Wilkins z Kavliho inštitútu pre časticovú astrofyziku a kozmológiu na Stanfordovej univerzite spočiatku zaznamenal sériu jasných svetiel, keď vyslal röntgenové "ozveny", čo je bežné pri čiernych dierach. Čo ho však udivovalo, bolo, že sa potom objavili ďalšie svetlice, ktoré boli menšie a rôznofarebnejšie ako svetlé svetlice.

Čierne diery, ktoré môžu byť rôznej veľkosti, vznikajú, keď sa na konci svojho životného cyklu zrútia veľmi masívne hviezdy. Supermasívne čierne diery sú najväčším druhom, pretože hromadne rastú v dôsledku pohlcovania hmoty a žiarenia a pravdepodobne sa spájajú s inými čiernymi dierami. Tieto fenomenálne masívne nebeské entity je napriek ich veľkej hmotnosti mimoriadne ťažké pozorovať, pretože neumožňujú únik svetla.

Neuveriteľný objav, ktorý prichádza dva roky po odhalení prvej fotografie čiernej diery, potvrdil teóriu všeobecnej relativity Alberta Einsteina z roku 1915. Podľa nej gravitačný ťah z čiernych dier je taký obrovský, že dokáže deformovať štruktúru vesmíru, ohýbať svetlo a krútiť magnetické polia. Teória predpovedala, že z tohto dôvodu by malo byť možné vidieť vlny svetla z druhej strany čiernej diery, pretože tieto zdeformované polia budú pôsobiť ako zrkadlo.

Zdroj: Getty Images

"Pred päťdesiatimi rokmi, keď astrofyzici začali špekulovať o tom, ako by sa magnetické pole mohlo správať blízko čiernej diery, netušili, že jedného dňa budeme mať techniky, ktoré to môžu priamo pozorovať a vidieť Einsteinovu všeobecnú teóriu relativity v akcii," uviedol Roger Blandford, spoluautor výskumu, ktorý bol publikovaný v časopise Nature ešte koncom júla. "Akékoľvek svetlo, ktoré vstúpi do tejto čiernej diery, nevyjde von, takže by sme nemali vidieť nič, čo je za čiernou dierou. Dôvod, prečo to vidíme, je ten, že táto čierna diera deformuje priestor, ohýba svetlo a krúti magnetické polia okolo seba," doplnil Wilkins.