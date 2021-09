Šéf Moderny o tom, kedy sa skončí pandémia KORONAVÍRUSU: A takáto zima čaká nezaočkovaných!

CAMBRIDGE - Generálny riaditeľ firmy Moderna predpokladá, že pandémia by mohla byť ukončená v priebehu jedného roka. Dôvodom je zvyšujúca sa produkcia vakcín a narastajúci počet zaočkovaných osôb. Stéphane Bancel zároveň načrtol vývoj ochorenia COVID-19 v zimných mesiacoch a uviedol, že zložité obdobie čaká najmä nezaočkovaných.

Podľa riaditeľa Moderny narastá výroba vakcín tak, aby dokázala uspokojiť globálny dopyt. Ambiciózne tiež vyhlásil, že do polovice budúceho roka bude k dispozícii dostatok dávok na pokrytie dopytu v celom svete. Na otázku denníka Neue Zuercher Zeitung, kedy sa môže život vrátiť do normálu, odpovedal: "Predpokladám, že o rok." Bancel tiež poznamenal, že ľudia, ktorí odmietajú očkovanie, sa pravdepodobne prirodzene imunizujú, pretože vysoko nákazlivý delta variant sa rýchlo šíri. Tí, ktorí sa dali alebo sa dajú v dohľadnom čase očkovať, si podľa francúzskeho podnikateľa užijú pokojnú zimu a nezaočkovaní budú musieť žiť s rizikom ochorenia alebo hospitalizácie.

Moderna údajne v súčasnosti testuje vakcínu, ktorá by mala byť optimalizovaná pre variant delta. Stane sa základom posilňovacích dávok. Podľa vedeckej publikácie Our World In Data je 43,9 percenta svetovej populácie zaočkovanej najmenej jednou dávkou proti ochoreniu COVID-19. Toto číslo je však výrazne skreslené vysokou mierou očkovania v štátoch s vysokými príjmami a vyššími strednými príjmami, kde dostalo aspoň jednu dávku 60 percent obyvateľstva. Hodnota zas klesá až pod 30 percent v krajinách s nižšími strednými príjmami, v štátoch s najnižšími príjmami predstavuje dokonca len 2,1 percenta obyvateľstva.

Globálna nerovnosť v očkovaní bola témou Valného zhromaždenia OSN. Nórska premiérka Erna Solbergová vo svojom príhovore poznamenala, že v Afrike bola úplne očkovaná jedna osoba z dvadsiatich alebo aj menej, zatiaľ čo v Európe predstavuje tento pomer 1:2. V snahe riešiť tento problém americký prezident Joe Biden informoval, že USA zakúpi ďalších päťsto miliónov dávok vakcín od spoločnosti Pfizer, o ktoré sa podelí so svetom.