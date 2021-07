Nájdete na FOTO nádherné zviera? Väčšina ľudí to vzdala, nie je šanca!

Záber, ktorý zdieľal Ramesh Pande, vyvolal na sociálnej sieti rozruch a priviedol mnohých užívateľov do úzkych. Na fotografii skalnatého pohoria sa im nedarí objaviť leoparda snežného, ktorého autor príspevku nazval "fantómovou mačkou" a "duchom hôr". Vzhľad tejto mačkovitej šelmy totiž dokonale splýva s prostredím pohoria.

Phantom cat….!They are called ghost of the mountains.

If you can locate. @ryancragun pic.twitter.com/sG5nMyqM0S