Vedci dokázali pravdivosť populárnej teórie o penise: Jeho veľkosť závisí od...

KJÓTO - Sú rôzne legendy o tom, ako sa za pomoci iných častí tela dá odhadnúť veľkosť mužského penisu. Najnovšie sa zdá, že podobné metódy skutočne fungujú. Potvrdila to nová štúdia, v ktorej experti skúmali súvislosť medzi veľkosťou nosa a penisu.

V novej vedeckej štúdii sa experti pozreli na to, či veľkosť nosa skutočne súvisí s veľkosťou penisu. Zmerali preto veľkosť reprodukčných orgánov 126 mŕtvych tiel japonských mužov a následne aj dĺžku ich nosa. Telá mužov neboli staršie ako tri dni od úmrtia. Vedci našli súvislosť medzi veľkosťou nosa a dĺžkou penisu pri erekcii. Muži s väčšími nosmi mali dĺžku penisu pri erekcii najmenej 13 centimetrov, tí s menšími nosmi dosiahli dĺžku penisu pri erekcii 10 centimetrov. To znamená, že väčší nos vo väčšine prípadov znamenal väčší penis.

Zdroj: Getty Images

"Skutočnosť, že veľkosť nosa súvisí s dĺžkou penisu pri erekcii, naznačuje, že dĺžka penisu nemusí byť určená vekom, výškou alebo telesnou hmotnosťou, ale bola stanovená už pred narodením," uviedli vedci z Kjótskej prefektúrnej lekárskej univerzity, ktorí výsledky svojho výskumu zverejnili v časopise Basic and Clinical Andrology. K tomuto výsledku dospeli po tom, čo telá vybraných mužov zvážili, odmerali, zobrali im miery penisu, odvážili ľavý a pravý semenník a napokon prostatu. Následne mužom natiahli penis vertikálne tak veľmi, ako to šlo, čím replikovali dĺžku penisu pri erekcii. Pri meraní nosov zase zohľadnili vzdialenosť medzi očami a miestom, kde začínajú nosné dierky. Výsledkom bolo zistenie, že muži s nosom menším ako dva centimetre mali penisy až do dĺžky 10 centimetrov. Nosy tých, ktorí ich mali o 22 percent väčšie a merali cca 5,5 centimetra, mali tendenciu mať väčšie penisy s rozmerom približne 13,5 centimetra. U tých s nosmi približne v strede tohto rozsahu sa zistilo, že priemerná veľkosť penisu je asi 11 centimetrov.

Zdroj: Getty Images

Štúdia nezistila žiadne súvislosti medzi veľkosťou nosa a tým, aký veľký bol penis, keď bol ochabnutý. "Tento výskum ako prvý demonštruje vzťah medzi dĺžkou natiahnutého penisu a veľkosťou nosa, ale je obmedzený na merania mŕtvych tiel japonských mužov. Dôvod, prečo dĺžka natiahnutého penisu a veľkosť nosa súvisia, je stále nejasný," dodali experti.