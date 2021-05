KORONAVÍRUS Najnovšie usmernenie expertov: Týchto šiestich aktivít by ste sa mali vyvarovať

Minulý rok v tomto období platil vo väčšine krajín prísny lockdown, ktorý sa po miernom letnom uvoľnení začal opäť na jeseň. Postupné otváranie prevádzok by však nemal byť podľa odborníkov dôvod, aby sme zabúdali na vlastnú bezpečnosť a mysleli si, že je všetko v poriadku. K zlepšeniu situácie síce prispieva zvyšujúci sa počet zaočkovaných, ale k dosiahnutiu kolektívnej imunity máme ešte stále ďaleko. Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC) preto zverejnilo nové usmernenie, v ktorom informuje, ako by sme sa mali v súčasnosti správať. Pri aktivitách ako chôdza, beh, jazda na bicykli či pobyt v prírode s členmi jednej domácnosti nie je potrebné nosiť rúško. Už za menej bezpečné aktivity ale CDC považuje návštevu kaderníctva, nepreplnených krytých nákupných centier, jazdu vo verejnej doprave s obmedzeným počtom cestujúcich a malé zhromaždenia s osobami z viacerých domácností. Poslednou kategóriou sú tie úplne najmenej bezpečné, ktorý by ste sa zatiaľ mali vzdať.

Kryté kino a divadlo

Hoci sa majitelia kín snažia vytvoriť bezpečné prostredie prostredníctvom ventilácie, odborníci upozorňujú, že navštíviť tieto miesta bez rúška je stále veľmi nebezpečné. A ak sa už rozhodnete vyraziť do kina či divadla, nezabudnite ani na dezinfekciu rúk a dostatočný odstup od ostatných.

Účasť na bohoslužbe

Návštevníkov bohoslužieb CDC upozorňuje, aby "sa nedotýkali obradných predmetov, akými sú modlitebné koberčeky, spoločné knižky a spevníky, náboženské texty a iné materiály, ktorých sa dotýkajú iné osoby a aby si každý priniesol vlastné". Všetci by mali obmedziť aj fyzický kontakt a občerstvenie.

Skupinové športové aktivity

Ľudia by počas športových akcií nemali kričať, hlasno povzbudzovať a spievať, najmä ak sú v interiéri, kde je vyššia pravdepodobnosť šírenia vírusu. Namiesto toho môžu napríklad tlieskať, dupať alebo povzbudzovať za zvukov šíriacich sa z rôznych prinesených pomôcok.

Interiér reštaurácie alebo baru

Jedenie alebo pitie v interiéroch sa tiež považuje za jednu z najmenej bezpečných činností. Podľa CDC by ste si mali dať rúško dolu z tváre iba vtedy, keď budete jesť alebo piť.

Skupinové cvičenie v interiéri

Aj keď vám cvičenie prináša radosť, skupinové cvičenie v interiéri stále nie je správna voľba. Podľa denníka The Washington Post bolo pozitívne testovaných 55 percent z 81 ľudí, ktorí v septembri navštevovali jednu telocvičňu v Chicagu. Experti neskôr vydali varovanie pred cvičením v interiéroch bez rúška. "Aby sa znížil prenos SARS-CoV-2 vo fitnes zariadeniach, mali by prítomní nosiť rúško, a to aj počas aktivít s vysokou intenzitou, keď sú od seba vzdialení menej ako dva metre".

Hromadná vonkajšia akcia

Napriek tomu, že väčšina vonkajších aktivít je bezpečná, varovania pred hromadným zoskupovaním osôb sú aj naďalej aktuálne. Epidemiologička Saskia Popescuová pre National Geographic uviedla, že riziko nákazy koronavírusom vo vonkajšom prostredí nie je nulové, ako si mnohí myslia. "Exteriér je síce ochranný prostriedok, ale nie je to úplný eliminátor rizika. Ľudia sa môžu nakaziť aj vonku, ak sú blízko seba a rozprávajú sa tvárou v tvár."