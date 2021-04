VIDEO Dievčina objavila na farme indície, ktoré zanechal jej pradedo: Doviedli ju k pokladu!

Iris sa pred časom vrátila na farmu, kde strávila svoje detstvo. Na svojom tiktokovom účte zdokumentovala lov za pokladom, ktorý po sebe zanechal jej pradedko. Začala s jednoduchou úlohou - musela nájsť pôvodnú listinu vlastníctva farmy. Tá totiž od roku 1787 patrila jej rodine. Vo svojich videách vysvetľuje, že jej prastarý otec Elbert údajne ukryl dokument do nádoby na mlieko, aby bola v bezpečí. Ako informoval portál Insider, tento plán však zlyhal, pretože nádobu niekto omylom naplnil mliekom a odoslal preč.

Dvadsaťsedemročná Rogersová o rodinnej tradícii veľa nevedela, preto začala pátrať po viac informáciách o svojom domove. Pri prehľadávaní starých farmárskych plechoviek s mliekom objavila svoju prvú stopu: ručne napísaný odkaz s poznámkou "horná časť schodiska, doľava". Na základe tejto indície sa pustila do divokého lovu a prehľadala každý centimeter farmy. Poznámka Iris zaviedla až k básni prepísanej do knihy, ktorá ju zas následne priviedla k sklenenej fľaši ukrytej v kmeni jablone.

Po preskúmaní desaťročia starých pohľadníc a prašných priestorov si začala uvedomovať, že lov, ku ktorému ju inšpiroval prastarý otec, môže viesť k niečomu oveľa väčšiemu a dôležitejšiemu, než len k listine. Mladá žena sa nakoniec dostala do slepej uličky, keď objavila svoju poslednú stopu, ktorá ju priviedla presne tam, kde začala - do konskej stodoly. V domnienke, že už ju prehľadala celú, to takmer vzdala. Zrazu si ale všimla skrytú skriňu, ktorá bola takmer dokonale zakamuflovaná do steny. Zatiaľ čo Iris a tisíce užívateľov dúfali, že v nej nájdu zakladajúcu listinu, predmet, ktorý sa tam v skutočnosti ukrýval, bol oveľa úchvatnejší. V skrini totiž objavila zarámovanú dotlač litografie spoločnosti Currier & Ives, úspešnej americkej tlačiarenskej firmy, ktorá existovala v druhej polovici 19. storočia.

Samotná dotlač síce nemá veľkú peňažnú hodnotu, no Rogersová mala podozrenie, že to bola len ďalšia z Elbertových nápovied. A mala pravdu. Po dňoch rozhovorov so svojou početnou rodinou si vypočula príbeh, na ktorý čakala. Podľa rodinnej tradície Elbert kúpil tri pôvodné litografie Currier & Ives za nízku cenu, predal ich a potom v zhone kúpil jeden z výtlačkov, ktoré predtým predal. To znamená, že jedna pôvodná litografia môže byť stále schovaná u niekoho z rodiny. Američanka preto obvolala všetkých svojich príbuzných, vďaka čomu sa jej podarilo nájsť originálnu tlač. Jej hodnotu odborníci odhadujú až na 30 000 dolárov (cca 25 000 eur). Iris si tak je istá, že konečne zistila, k čomu v skutočnosti viedli pradedove indície. Vo svojich najnovších príspevkoch odhaľuje, že si najala médium na návštevu rodinnej farmy, aby ju doviedlo k ďalšej indícii. Medzitým jej viac ako 330 000 sledovateľov netrpezlivo čaká na ďalšiu kapitolu tejto záhady.