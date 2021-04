FOTO Svokrovci chceli vyhodiť starý koberec: Zodvihli ho a neverili tomu, čo pod ním našli

KALIFORNIA - Veľké jarné upratovanie či renovácie domu so sebou takmer vždy prinesú prekvapenia. Možno nájdete vec, s ktorou ste sa už dávno rozlúčili, alebo, naopak, objavíte niečo úplne nové, ako tento užívateľ Redditu. Jeho svokrovci sa nedávno rozhodli zbaviť starého koberca. To, čo pod ním našli, však pobavilo celú rodinu.

Pokiaľ nie ste fanúšikom veľkého upratovania, možno vás motivuje nasledujúci príbeh. Rodičia manželky istého Collina Fishera z Kalifornie sa rozhodli urobiť poriadok vo svojom dome, ktorého súčasťou bolo aj zbavenie sa starého koberca. Lenže to, čo po ním našli, im vyrazilo dych. Na podlahe bola totiž namaľovaná gigantická herná plocha Monopoly. Hra je prekvapivo podrobná a obsahuje všetky štvorce, ktoré sú pri nej potrebné. Bohužiaľ, po extra veľkých herných panáčikoch, kartách alebo peniazoch niet ani stopy.

V každom prípade však tento príspevok ohúril množstvo ľudí. Jeden z komentujúcich dokonca objasnil, prečo je hra namaľovaná na zemi. "Ukázal som to manželke a ona mi pripomenula, že v blízkosti nás je celá štvrť postavená v polovici 50. rokov, ktorá má na podlahách suterénu namaľované alebo vykachličkované hracie dosky. Zdá sa, že to bolo predajné miesto alebo také niečo." Ďalší užívateľ sa podelili so svojimi spomienkami z detstva. "Nikdy nezabudnem na to, ako som niečo takéto chcel, keď som bol ešte dieťa. Neviem prečo. Samotná hra Monopoly sa mi nepáči, ale len to, že je priamo na podlahe. Zdalo sa mi to byť cool. Myslel som si, že ma budú moji kamaráti navštevovať každý večer, len aby videli túto super hernú dosku."

Mnohých zaujímalo, čo rodina spravila s týmto herným pokladom. Collin uviedol, že sa snaží svokrovcov presvedčiť, aby to zakryli epoxidom a zvyšok podlahovej krytiny okolo nej upravili tak, ako pôvodne chceli.