Starenku (89) po prekonaní covidu prepustili z nemocnice: Stal sa strašný omyl! Chúďa babička

PONTYPOOL - Kuriózna, no zároveň desivá je skúsenosť rodiny 89-ročnej Elizabeth Mahoneyovej z Walesu. Zmätky v komunikácii medzi nemocnicou, z ktorej starenku prepustili do domácej liečby, a službou zabezpečujúcou rozvoz pacientov spôsobili, že skončila v cudzej rodine.

Elizabeth Mahoneyová bojovala s ochorením COVID-19 v okresnej nemocnici v meste Pontypool dlhých desať týždňov. Rodine sa veľmi uľavilo, keď sa dozvedeli, že 12. marca bude prepustená a dovezú ju domov. "Manželka išla čakať moju mamu do jej domu v dedine New Inn. Sanitka mala prísť zhruba o jednej, ale keď som žene volal okolo druhej, ešte stále na ňu čakala," začína svoje rozprávanie syn Brian. Pre istotu zavolal do nemocnice, kde mu povedali, nastal malý problém. Veľmi sa zľakol, pretože matka má svoj vek, nedávno prekonala mozgovú príhodu a trpela občasnou stareckou demenciou. Navyše prekonala Covid, preto sa obával, že došlo k najhoršiemu. Personál mu sľúbil, že sa určite ozvú. O pár hodín neskôr mu oznámili, že matku omylom odviezli do neďalekého mesta Newport, informuje portál BBC.

Zdroj: Getty Images

Brian sa neskôr dozvedel, že zamestnanci prepravnej služby Elizabeth vyložili v cudzom dome a dokonca ju uložili do cudzej postele. "Pokiaľ viem, mama bola omylom prevezená do domu inej ženy. Niekto tam vraj otvoril dvere a povedal pracovníkom, aby ju uložili do spálne a odišiel preč. Neviem, či to bol nejaký jej príbuzný, ale vôbec si nevšimol, že žena, ktorú priviezli, je úplne cudzia," pokračuje Brit. Až keď starenku niekto prišiel skontrolovať do izby, zdesene zistil, že v posteli leží niekto iný a okamžite volal do nemocnice. Keďže Elizabeth trpí občasnými výpadkami pamäte, zrejme si neuvedomila, že je v cudzom dome. A pokiaľ áno, musela byť veľmi vydesená a zmätená, pretože netušila, kde sa nachádza. V každom prípade išlo o veľmi traumatizujúci zážitok. Brian so sestrou trvali na tom, aby ich mamu vzali späť do nemocnice a vyšetrili ju. "Nevieme, kde bola a u koho a netušíme, čo sa s ňou tých niekoľko hodín dialo. Nech ju radšej vyšetria, keďže sa práve zotavila z koronavírusu."

Zdroj: YouTube/Reuters

Vyšetrovanie incidentu sa už začalo, rodina poškodenej sa stretla so zástupcami nemocnice Aneurin Bevan University Health Board a spoločnosti Welsh Ambulance Service NHS Trust, ktorá zabezpečuje prepravu pacientov. Jej šéf Mark Harris uviedol, že ich služba nie je pohotovostná a zamestnanci sa 12. marca podrobili rutinnému prevozu pacientky z okresnej nemocnice v Pontypoole. Nanešťastie však došlo k omylu a vyložili ju na nesprávnej adrese. Firma už komunikuje s nemocnicou, aby došlo k objasneniu sledu udalostí, ktoré spôsobili tento nešťastný incident. "Obom dotknutým rodinám sme sa úprimne ospravedlnili za spôsobené utrpenie a počas priebehu vyšetrovania budeme s nimi naďalej spolupracovať," stojí v oficiálnom vyhlásení.