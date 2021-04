KORONAVÍRUS Von der Leyenová dostala prvú dávku vakcíny: Zaočkovali ju látkou od Pfizer/BioNTech

"Som veľmi rada, že som dnes dostala prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19," napísala 62-ročná šéfka výkonného orgánu Európskej únie. "Očkovanie stále naberá tempo, keďže dodávky v EÚ sa zrýchľujú," doplnila Nemka von der Leyenová. Podľa belgických pravidiel očkovacej kampane bola von der Leyenová na rade, preto jej podali dávku, oznámil jej hovorca.

After we passed 100 million vaccinations in the EU, I’m very glad I got my first shot of #COVID19 vaccine today.



Vaccinations will further gather pace, as deliveries are accelerating in the EU.



The swifter we vaccinate, the sooner we can control the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZmbjlmFOn4