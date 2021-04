VIDEO Návštevníci parku pozreli na strom a premkla ich hrôza: Tak skoro sa tam nevrátia!

Pracovníci pittsburghského úradu pre starostlivosť a kontrolu zvierat dostali minulý štvrtok hlásenie o tom, že v parku Frick sa nachádza had. Bol obmotaný okolo konára jedného zo stromov. Odborníci spočiatku nevedeli zistiť, o aký druh ide, preto varovali verejnosť, aby sa mu vyhýbali. Nakoniec vysvitlo, že nešlo o jedovatého jedinca, ktorý by predstavoval nebezpečenstvo. "Ďakujeme expertom na plazy z Pittsburghskej Zoo a akvária, ktorí hada identifikovali ako užovku čiernu," informovali úrady.

