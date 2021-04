Chcete spaľovať viac TUKOV? Toto by ste podľa vedcov mali robiť pred cvičením

Kofeín napomáha telu rýchlejšie spaľovať tuky počas tréningu

Štúdia, ktorá bola publikovaná v časopise Journal of the International Society of Sports Nutrition, sa zamerala na stanovenie účinkov kofeínu na oxidáciu tukov alebo rýchlosť ich spaľovania v tele. Do experimentu sa zapojilo pätnásť účastníkov s priemerným vekom 32 rokov, ktorí vykonávali cvičebný test štyrikrát v sedemdňových intervaloch. Každý z nich bol testovaný rovnako dlho a neužíval žiadne výživové doplnky. Autori výskumu podávali každému účastníkovi tri miligramy kofeínu alebo placebo o 8:00 a 17:00 hodine. Respondenti, ktorí konzumovali kofeín počas tréningu, spaľovali tuky rýchlejšie ako tí, ktorí užili placebo. "Výsledky našej štúdie ukázali, že akútne požitie kofeínu polhodinu pred vykonaním aeróbneho cvičenia zvýšilo maximálnu oxidáciu tukov počas výkonu," uviedol šéf tímu Francisco José Amaro-Gahete z Univerzity v Granade.

Kofeín ovplyvňuje spaľovanie tukov najmä popoludní

Španielski vedci zároveň zistili, že kofeín síce priaznivo pôsobil na spaľovanie tukov v každej časti dňa, ale obzvlášť účinný bol pred popoludňajším cvičením. Kofeín zvyšoval oxidáciu tukov počas ranných tréningov podobným spôsobom, ako počas tréningov bez podania kofeínu v popoludňajších hodinách. Znamená to, že najlepšie výsledky dosiahnete, ak vypijete kávu pred cvičením poobede.

Zistenia sú v rozpore s typickými odporúčaniami o načasovaní cvičenia

Výsledky štúdie popierajú názor, že najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete cvičiť ráno. "Bežne sa odporúča ranné cvičenie, pretože údajne zvyšuje oxidáciu tukov. Tento názor však nemá vedecký základ. Stále totiž nevieme, či je toto zvýšenie spôsobené priamo rannou aktivitou alebo vynechaním jedla," vysvetľuje Amaro-Gahete.

Nezabúdajte, že všetkého veľa škodí

Odborníci sledovali malý počet respondentov, takže overenie účinku kofeínu konzumovaného pred cvičením si vyžaduje podrobnejší a najmä rozsiahlejší výskum. Preto je veľmi dôležité, aby ste to s kofeínom nepreháňali. Podľa správy Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín z roku 2015 môžu dospelí bezpečne konzumovať až 400 mg kofeínu denne alebo 200 mg podávaného v jednej dávke bez toho, aby pocítili negatívne vedľajšie účinky, akými sú napríklad úzkosť, nespavosť alebo nepravidelný srdcový rytmus.