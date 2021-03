Boháč spáchal samovraždu: Trpel vážnymi príznakmi po prekonaní covidu, najmä týmto jedným

Zakladateľ spoločnosti Texas Roadhouse, Kent Taylor (†65), spáchal minulý štvrtok samovraždu. Stalo sa tak po tom, čo už dlhšie nedokázal znášať následky po prekonaní ochorenia COVID-19. Jeho najbližší uviedli, že pred smrťou veľmi trpel. "Po boji s príznakmi súvisiacimi s post-COVID, vrátane silného tinnitu, si tento týždeň Kent vzal život. Tvrdo bojoval ako bývalý šampión na trati, ktorým bol, ale utrpenie, ktoré sa v posledných dňoch veľmi zintenzívnilo, sa stalo pre neho neúnosným," uvádza sa v oficiálnom vyhlásení rodiny.

