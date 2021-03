Šialené scény pred kostolmi: Veriaci zaútočili na novinárov, vyvolali hnev politikov

Prísne protestantské kostoly v mestách Urk a Krimpen aan den Ijssel sa v nedeľu ráno otvorili pre stovky návštevníkov napriek striktným protipandemickým nariadeniam a verejnej kritike. Na novinárov, ktorí o tom informovali, zaútočili ľudia pred kostolmi. V meste Krimpen aan den Ijssel neďaleko Rotterdamu 43-ročný muž kopal a bil televízneho reportéra, uviedli svedkovia. Polícia zakrátko muža odviedla z bohoslužby a následne zatkla.

V Urku, severovýchodne od metropoly Amsterdam, muž úmyselne narazil autom do kameramana televízie. Predtým tam ľudia idúci do kostola tiež kopali do reportérov, čo je vidieť na televíznych záberoch. Novinári údajne utrpeli len ľahšie zranenia. Polícia a politici označili toto násilie za neprípustné. Minister spravodlivosti Ferd Grapperhaus vyhlásil: "Nezávislá žurnalistika je pre demokratický právny štát potrebná."

Zákonodarcovia z viacerých politických strán takisto reagovali nahnevane. "Nechajme novinárov robiť si prácu," napísala na Twitteri Lilianne Ploumenová, líderka sociálnych demokratov. Holandský premiér Mark Rutte už skôr kritizoval cirkvi ako nezodpovedné, pretože napriek lockdownu dovoľujú stovkám ľudí modliť sa v kostoloch.

Podľa ústavy nemožno náboženským spoločenstvám zakázať zhromažďovanie. Zatiaľ však väčšinatýchto spoločenstiev dodržiavala protipandemické pravidlá a dovoľovala na bohoslužbách účasť maximálne 30 ľudí.