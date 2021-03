Experti radia: O takomto čase by ste sa nemali sprchovať, keď pracujete z domu

WEST ORANGE - Rok života v pandémii so sebou priniesol mnoho zmien v každodenných rutinách. Platí to najmä vtedy, ak pracujete alebo študujete z domu. Niekomu možno pomáha ranná sprcha, aby sa nakopol a zvládol náročný deň. Odborníci ale upozornili, že to nie je správne. Prezradili, kedy je vhodné osprchovať sa v rámci dňa.

Začínať svoj deň rannou sprchou môže byť skvelý spôsob, ako sa nabudiť a pripraviť na celodenné povinnosti. Experti však tvrdia, že poludňajšia sprcha vás posilní práve vtedy, keď to potrebujete najmenej. Podľa nich je ideálne venovať svoj čas sprche v momente, keď pocítite problémy so sústredením. Tie sa obvykle ráno ešte nevyskytujú. "Mozog je stroj, ktorý si vytvára návyky. Takže keď máme návyky, keď robíme to isté rovnakým spôsobom, je pre mozog naozaj jednoduché prejsť na autopilot," vysvetlila kognitívna neurovedkyňa Nan Wisová z New Jersey.

Nejde len o to, že človek sa na chvíľu vzdiali od pracovného stola, čo mu môže pomôcť trochu pookriať. Sprchovanie umožňuje nepretržité rozpätie voľne plynúcich myšlienok, tiež známych ako Zeigarnikov efekt, ktoré vám pomôžu vyčistiť si myseľ a naštartovať svoju kreativitu. Podľa zakladateľa spoločnosti Ignite80 Rona Friedmana sú tak ľudia otvorenejší svojmu vnútornému prúdu myšlienok a nápadov. "Je to jeden z mála okamihov, keď nie sme viazaní na zariadenia, takže máme ďalší priestor na hľadanie súvislostí medzi nápadmi," uviedol.

Zdroj: Getty Images

Okrem posilnenia mozgu je sprcha uprostred dňa vynikajúcou možnosť odpočinúť si a nabiť sa novou energiou. Sprchovanie popoludní je trochu ako siesta. Je to oddychovka. Niečo, čo v kancelárii bežne nemôžete urobiť. Zmena fázy vás nabije energiou, najmä ak si dáte chladnejšiu sprchu. Aj keď váš pracovný program neumožňuje osprchovať sa uprostred dňa, stále je lepšie so sprchovaním počkať a neabsolvovať ho ráno. Podľa výskumu publikovaného v časopise Sleep Medicine Reviews desaťminútové sprchovanie sa hodinu alebo dve predtým, než pôjdete spať, skutočne pomáha ľuďom ľahšie zaspať. "To rýchle ochladenie po tom, ako sa dostanete zo sprchy alebo z vane, býva prirodzeným induktorom spánku. Takže je to skvelý spôsob, ako oklamať svoje telo, aby si myslelo, že je čas ísť spať," podotkol Christopher Winter, majiteľ kliniky neurológie a spánkovej medicíny v Charlottesville.